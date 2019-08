LA GRANDE MELA NON È POI COSÌ APPETIBILE – NEW YORK È LA CITTÀ AMERICANA CHE PERDE OGNI GIORNO IL NUMERO MAGGIORE DI CITTADINI: SECONDO L’ULTIMO CENSIMENTO SONO 277 LE PERSONE CHE OGNI GIORNO LASCIANO LA METROPOLI, IL DOPPIO RISPETTO ALL’ANNO SCORSO – FUGHE A TRE CIFRE SI REGISTRANO ANCHE A…

Fuga da New York, la grande città americana che perde ogni giorno il numero maggiore di cittadini. Secondo i dati dell'ufficio che si occupa del censimento, elaborati dall'agenzia Bloomberg, sono 277 le persone che ogni giorno lasciano la metropoli, il doppio rispetto alle 132 dello scorso anno.

Fughe a tre cifre si registrano anche a Los Angeles e Chicago, che perdono rispettivamente 201 e 161 residenti al giorno. Le città più piccole invece crescono. Phoenix registra 200 nuovi residenti al giorno, mentre Dallas 212 e Las Vegas 105.

