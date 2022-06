IL GRANDE MISTERO DEI DUE SUPERYACHT RUSSI - LA NAVE "AMADEA" (VALORE 365 MILIONI DI DOLLARI), INTESTATA AL RUSSO EDUARD KHUDAINATOV, E' SALPATA DALLE ISOLE FIJI DIREZIONE STATI UNITI DOVE SARA' UN TRIBUNALE A STABILIRE CHI SIA IL VERO PROPRIETARIO - SECONDO GLI AMERICANI APPARTIENE AL MAGNATE DELL'ORO SULEIMAN KERIMOV, COLPITO DALLE SANZIONI OCCIDENTALI - IL CASO E' SIGNIFICATIVO PERCHE' KHUDAINATOV RISULTA PROPRIETARIO ANCHE DI UN'ALTRA IMBARCAZIONE, LO SCHEHERAZADE SEQUESTRATO DALLE AUTORITA' ITALIANE...

Dagotraduzione dal Guardian

Il superyacht Amadea

Solo costruirlo è costato 325 milioni di dollari (300 milioni di euro). Altri milioni se ne vanno ogni anno per la sua gestione. Quando non è in mare, il superyacht Amadea necessita di un equipaggio di 24 marinai e ingegneri che devono mantenerlo in forma.

Il capitano della nave ha raccontato in un tribunale delle Fiji, dove è in corso una battaglia legale sulla proprietà della nave, che al suo interno è piena di materiali costosi e deperibili: marmo, accessori in metallo dorato, tappeti delicati, seta, preziosi legni e pelli, decking in teak, acciaio inossidabile lucidato a specchio e un sistema di verniciatura ad alta brillantezza.

Lo yacht Scheherazade 3

Senza le cure adeguate e il tipo di controllo di temperatura e umidità normalmente utilizzato per preservare le opere d'arte di valore, il capitano ha affermato che l'Amadea «si deteriorerebbe rapidamente», lasciando «uno scafo invendibile». Ha fissato il costo per tenerla semplicemente in un bacino di carenaggio a 1,1 milioni di dollari al mese. «C'è un numero molto, molto limitato di acquirenti che può permettersi il suo mantenimento, per non parlare del suo prezzo di acquisto», ha spiegato.

La Guardia di Finanza congela lo yacht Scheherazade 2

L'identità del proprietario sarà ora risolta in un tribunale statunitense. Sequestrata durante un viaggio nel Pacifico meridionale su richiesta delle autorità statunitensi, l'Amadea ha trascorso le ultime settimane attraccata a Lautoka Wharf alle Fiji, in attesa dell'esito di una controversia legale tra il Dipartimento di Giustizia statunitense e la British Virgin Islands, la società a nome della quale è registrata.

Martedì mattina la corte suprema delle Fiji ha stabilito che la nave può essere consegnata alle autorità statunitensi e l'Amadea è ora diretta in America.

Lo yacht Scheherazade 2

Gli avvocati che agiscono per conto di un boss petrolifero russo di basso profilo, Eduard Khudainatov, insistono sul fatto che il proprietario è lui. Dicono che dispone di un fondo, istituito secondo la legge inglese, che alla fine detiene la nave attraverso una scia tortuosa di società offshore. Funzionari americani affermano invece che Khudainatov è semplicemente un prestanome. Dicono che l'Amadea appartiene a uno degli uomini più ricchi della Russia, il magnate dell'oro Suleiman Kerimov, attualmente soggetto alle sanzioni occidentali.

Eduard Khudainatov

Il caso è significativo perché l'America ha sollevato la questione se Khudainatov possa essere il proprietario di un altro mega-yacht ancora più costoso. Lo Scheherazade da 700 milioni di dollari, con i suoi sei ponti e due eliporti, è stato sequestrato in Toscana dopo l'invasione dell'Ucraina. Si dice che Khudainatov detenga lo yacht tramite un'altra struttura offshore, ma non lo abbia confermato, lasciando la vera proprietà ancora meno certa dell'Amadea. La polizia italiana sta indagando sulle affermazioni secondo cui la nave potrebbe in definitiva appartenere a Vladimir Putin, che come Kerimov è ora nella lista nera in Europa e negli Stati Uniti.

AMEDEA KERIMOV

Il valore combinato di entrambi gli yacht è di 1 miliardo di dollari.

Negli atti del tribunale, le autorità statunitensi hanno affermato che il fatto che Khudainatov «viene considerato il proprietario dei due più grandi superyacht mai registrati, entrambi collegati a individui sanzionati» suggerisce che venga usato come «prestanome per nascondere i veri titolari effettivi di queste navi».

I legami dell'uomo d'affari di 61 anni con Putin risalgono alla sua prima campagna presidenziale, nel 2000, che Khudainatov ha contribuito a organizzare. Un tempo allevatore di suini del Kazakistan, è stato anche descritto come amico dell'ex vice primo ministro Igor Sechin, che gli è succeduto come capo del gigante petrolifero statale Rosneft nel 2013.

KERIMOV PUTIN

Il business petrolifero di Khudainatov ha acquisito partecipazioni significative in società coinvolte nel settore energetico, insieme alle loro licenze di estrazione, da Rosneft. E Rosneft ha pagato 9,6 miliardi di dollari a Khudainatov in cambio di una società che possiede un giacimento petrolifero a Taymyr, in Siberia. La sua attività è cresciuta rapidamente.

Le autorità statunitensi hanno ammesso che Khudainatov era «ricco», ma hanno affermato che «non c'è motivo di credere che abbia le risorse finanziarie per acquistare l'Amadea e lo Scheherazade, e non c'è una ragione apparente per cui un singolo individuo dovrebbe possedere più superyacht di quelle dimensioni».

suleyman kerimov

Fino alla scorsa settimana, Khudainatov non era stato sottoposto a sanzioni in nessuna giurisdizione. Venerdì, però, l'Unione Europea lo ha aggiunto alla sua lista nera per via dei vantaggi che ha ottenuto dalla gestione di una considerevole compagnia petrolifera russa, ma non ha menzionato il suo legame con gli yacht.

Le restrizioni dell'UE nei confronti dell'uomo d'affari kazako devono ancora essere replicate dal Regno Unito e dagli Stati Uniti.

«Le élite russe, incluso il presidente Putin, fanno affidamento su complesse reti di supporto per nascondere, spostare e mantenere la loro ricchezza e beni di lusso», ha detto la scorsa settimana Brian Nelson, sottosegretario al terrorismo e all'intelligence finanziaria presso il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti. «Continueremo a far rispettare le nostre sanzioni ed esporremo i sistemi corrotti con cui il presidente Putin e le sue élite si arricchiscono», ha aggiunto.

Lo yacht Scheherazade

Gli avvocati che agiscono per conto del proprietario aziendale di Amadea, Millemarin Investments, hanno affermato che la società è stata fondata nel giugno 2021, appena un mese prima che fosse registrata come nuovo proprietario della nave. Millemarin, a sua volta, è di proprietà di un'altra società registrata alle BVI, Invest International Finance, che conta un'entità svizzera, Boltenko Trust, come unico azionista. Il fondo era gestito da Olga Boltenko, una consulente fiscale e patrimoniale internazionale qualificata come procuratore legale in Inghilterra e Galles e che ha lavorato per i migliori studi legali britannici tra cui Hogan Lovells e Withers.

fondazione navalny inchiesta sullo yacht di putin

Boltenko ha dichiarato martedì che lei e la sua azienda si erano dimesse e non avrebbero più agito per il September Trust o il Millemarin Investments.

Ma il mese scorso, quando ancora agiva per Khudainatov, Boltenko ha dichiarato negli atti giudiziari che il suo studio era il fiduciario del September Trust, un trust irrevocabile e discrezionale istituito nel dicembre 2019 secondo la legge inglese, il cui disponente (l'individuo il cui patrimonio è stato posto nel fondo) era proprio Khudainatov. Nella sua testimonianza, non ha nominato il beneficiario del trust. Tuttavia, ha affermato che, per quanto a sua conoscenza, Kerimov «non ha mai avuto alcun interesse in nessuna delle società e/o dei trust identificati».

Scheherazade 4

Il dipartimento di giustizia degli Stati Uniti sostiene che l'Amadea appartiene a Kerimov dall'autunno del 2021, quando è stato trasferito in un «accordo russo backdoor». Ha citato come prove interviste ai membri dell'equipaggio e ai dipendenti dell'industria degli yacht condotte da un agente dell'FBI.

I membri dell'equipaggio hanno affermato che «sono state prese misure per garantire la privacy» per gli ospiti dello yacht. Ad ogni membro della famiglia sono stati dati nomi in codice: Kerimov era G-0, sua moglie G-1. All'equipaggio sono state mostrate foto di Kerimov e della sua famiglia, e i marinai li hanno così riconosciuti e hanno confermato che erano stati in vacanza sullo yacht di recente, nel febbraio del 2022, ai Caraibi. Hanno raccontato la famiglia Kerinov era stata "l’unico ospite a bordo» quest'anno.

Scheherazade 3

Le indagini sull'ultimo proprietario dell'Amadea sono ora nelle mani delle autorità statunitensi. Così come il destino di una delle imbarcazioni da diporto più costose del mondo.