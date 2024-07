IL GRANDE ORECCHIO DI XI JINPING SI AVVICINA AGLI USA – IL “WALL STREET JOURNAL” RIVELA CHE LA CINA HA COSTRUITO DIVERSE BASI DI SPIONAGGIO A CUBA: DALLA IMMAGINI SATELLITARI NE SONO STATE IDENTIFICATE ALMENO QUATTRO, UNA A 100 CHILOMETRI DA GUANTANAMO – PECHINO SFRUTTA LA VICINANZA DELL'ISOLA CARAIBICA CON GLI STATI UNITI PER RACCOGLIERE INFORMAZIONI SENSIBILI, DALLE STRUTTURE DI LANCIO SPAZIALI E DALLE NAVI MILITARI E COMMERCIALI…

cina cuba

(ANSA) - Le stazioni cinesi di spionaggio a Cuba si allargano. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal citando le immagini satellitari analizzate dal Center for Strategic and International Studies, le basi di intercettazioni della Cina si sono ampliate: ne sono state infatti identificate almeno quattro, inclusa una nuova costruzione a 112 chilometri da Guantanamo.

Le basi suscitano timori, secondo ex funzionari americani e analisti, perché è possibile che la Cina stia sfruttando la vicinanza con gli Stati Uniti per raccogliere informazioni sensibili dalle stazioni americane, dalle strutture di lancio spaziali e dalle navi militari e commerciali.

cina cuba - i ministri degli esteri Bruno Rodriguez e Chinese Wang Yi shake

L'analisi del think tank Center for Strategic and International Studies arriva in un momento di elevata preoccupazione per la crescente concorrenza fra le grandi potenze nei Caraibi e in America latina, dove gli Stati Uniti hanno cercato per anni di impedire ai rivali di ottenere vantaggi militari ed economici.

spionaggio cinese spionaggio cinese spionaggio cinese