UNA GRANDE PRESA PER IL CURRICULUM! – L’UNIVERSITÀ CHE HA PREMIATO BEPPE GRILLO CON UNA LAUREA HONORISS CAUSA VUOLE APRIRE UNA SEDE IN ITALIA! – LA “WORLD HUMANISTIC UNIVERSITY” È UN ATENEO PRATICAMENTE SCONOSCIUTO E, A GIUDICARE DA COME SI PRESENTA SU INTERNET, NON COSÌ PRESTIGIOSO - IN CONFRONTO LA “LINK CAMPUS” PARE LA NORMALE DI PISA…

Francesco Bonazzi per “la Verità”

laurea honoris causa a beppe grillo 1

L' incontenibile attrazione dei grillini per l' aggiunta di un tocco trash in ogni curriculum ieri ha colpito ai massimi livelli. Beppe Grillo, l' Uno che vale più di uno, si è raccattato con gran gioia una laurea honoris causa in Antropologia e un dottorato di ricerca in Human sciences dalla World humanistic university, che vanta sedi a Miami e a Quito, in Ecuador, oltre a una pagina Facebook con ben 399 follower. E dopo questa trovata pubblicitaria, l' università registrata in Florida prevede di aprire i battenti entro il 2020 anche in Angola e a Milano.

Perché davvero non dobbiamo farci mancare nulla in quest' Italia pentastellata, dove il geometra insegna all' architetto. E questa World humanistic university ha tutti i numeri per prendere il posto della Link University nel cuore del Movimento 5 stelle come fucina della loro prossima classe dirigente.

beppe grillo riceve la laurea honoris causa

LUIGI DI MAIO ALLA LINK CAMPUS UNIVERSITY CON VINCENZO SCOTTI

Ieri Grillo si è definito «Dottor Elevato», mentre pubblicava la foto con la corona d' alloro e ammetteva «un velo di commozione». Il suo ascensore sociale, dunque, passa per questa immaginifica istituzione educativa, come ha raccontato egli stesso: «La World humanistic university con sede a Miami e a Quito mi ha conferito la laurea e il dottorato di ricerca in Human sciences». «Ringrazio il rettore dell' università», ha aggiunto il garante di M5s, «la professoressa Carmina De La Torre e il presidente dell' Università, il prof. Henry Soria, nonché l' ex console generale dell' Ecuador in Italia, la prof.ssa Narcisa Soria e il prof. Stefano Rimoli», presenti alla cerimonia di consegna».

henry soria

Il diluvio fantozziano di titoli lo abbiamo lasciato intatto perché chiaramente fa parte della cifra culturale del jet set accademico mondiale nel quale il comico genovese è entrato ieri. Dal regolamento dell' università, apprendiamo che è un' organizzazione senza scopo di lucro, «riconosciuta dallo Stato della Florida e dal dipartimento di Stato», guidata dalla «Society of humanistic sobraph», una società umanitaria di diritto brasiliano con sede operativa in Ecuador.

world humanistic university

L' oggetto sociale parla di «offerta di dottorati e corsi post-dottorato nell' area specifica delle discipline umanistiche» e di «corsi gratuiti».

giancarlo cipolla

Quanto ai principi che ispirano la nuova università di Grillo, sono decisamente elevati: «la formazione umana, ancorata ai principi etici e umanitari, per aiutare la società a praticare la giustizia, la solidarietà, il progresso tecnologico e la ricerca [] e collaborando alla riduzione delle questioni sanitarie in tutto il mondo». Ok, dev' essere brava gente. La Milano con il cuore in mano aspetta anche loro.

gianni rolando

Ma è sui profili personali dei suoi membri, che la World Humanistic dà il meglio di sé, facendo sembrare quelli che insegnano alla Link University di Vincenzo Scotti la Normale di Pisa in trasferta a Roma Ovest. Il presidente, Henry Soria (sul sito «Henrry») vanta quattro lauree in pedagogia e medicine varie ed è consulente dei ministri dello Sport e della Giustizia dell' Ecuador.

henry soria 1

Il rettore si chiama Carmina De La Torre e nel board d' onore e tra i responsabili dei vari corsi dell' università svetta l' italiano Gianni Rolando, «Principe di San Bernardino, Duca di Piedimonte, Conte di Derthona, Sovrano Gran Maestro dell' Ordine dinastico di San Bernardino e di San Marziano, Magnifico Rettore dell' Accademia dei Nobili Sensi».

laurea honoris causa a beppe grillo

Sostanzialmente, un ex pilota tortonese di motociclette che si è comprato un' isoletta nell' Oceano. E che nel cv pubblicato dal sito dell' Università vanta anche «una partecipazione al Cantagiro». Tra gli italiani compare anche Giuliano Camera, perito commerciale, dipendente della Regione Lazio, esperto di promozione sportiva e laureato honoris causa dalla stessa World humanistic, come molti altri docenti della stessa.

world humanistic university 1 scotti di maio

Poi ecco un avvocato milanese, Giancarlo Cipolla, e un odontoiatra romano, Alessandro Mandraffino. Tra gli «eventi» organizzati nel 2019 spiccano il «primo congresso di medicina ancestrale e non convenzionale» e «il primo congresso di sicurezza cittadina e intelligenza emotiva». Sì, per Grillo era troppo perfino l' ex ministro Lorenzo Fioramonti, quello con cattedra a Pretoria.