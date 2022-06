LA GRANDE SVENDITA DI BITCOIN - QUESTA MATTINA IL VALORE DELLA CRIPTOVALUTA E' SCESO ANCORA, TOCCANDO 20 MILA DOLLARI, IL PIU' BASSO DA 18 MESI - A PESARE SULLA CORSA A VENDERE E' LA DECISIONE DELLA FEDERAL RESERVE DI AUMENTARE I TASSI, E LO STOP DA PARTE DEL PRESTATORE DI CRIPTOVALUTE CELSIUS, CHE HA CONGELATO PRELIEVI E TRASFERIMENTI - INTANTO LE SOCIETA' DI TRADING INIZIANO A LICENZIARE...

Dagotraduzione dal Daily Mail

crollo bitcoin 06

Bitcoin è in crisi profonda. La criptovaluta per eccellenza ha fatto registrare questa mattina un valore di 20.289 dollari (19mila euro), il più basso negli ultimi 18 mesi, lontanissimo dai 69.000 dollari (65mila euro) dello scorso novembre. Un crollo che ha trascinato in rosso anche le valute più piccole che di solito si muovono in tandem con la moneta digitale più famosa e scambiata al mondo.

crollo bitcoin 05

La decisione della banca centrale americana, la Federal Reserve, di aumentare i suoi tassi, e lo stop da parte del prestatore di crypto statunitense Celsius, che ha congelato prelievi e trasferimenti tra i conti, hanno inciso sulla situazione del mercato globale, colpito anche dalla scomparsa di valute come TerraUSD e LunaUSD.

La svendita dei Bitcoin, che ha perso il 70% del suo valore, ha messo in ginocchio tante società di trading che negli ultimi anni avevano visto una crescita colossale, ma che ora tagliano migliaia di posti di lavoro, per paura di una grande crisi digitale senza precedenti.

crollo bitcoin 03 crollo bitcoin 04