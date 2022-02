18 feb 2022 20:10

DA GRANDE VUOLE FARE IL CARABINIERE MA PER ORA SI CIMENTA COME STUPRATORE - VIOLENZA SESSUALE A SAN GIOVANNI ROTONDO, VICINO FOGGIA: UNA 40ENNE STRANIERA È STATA TRASCINATA IN AUTO DA UN 20ENNE CHE STAVA FREQUENTANDO UN CORSO PER ENTRARE NELL'ARMA E LÌ È STATA ABUSATA - IN MACCHINA C'ERANO ANCHE DUE AMICI DELL'AGGRESSORE CHE HANNO ASSISTITO ALLA SCENA SENZA INTERVENIRE: LA VITTIMA È STATA PRESA A CALCI E PUGNI E...