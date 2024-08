GRANDI CLASSICI DELL'ESTATE: GLI AUGELLI IN LIBERTÀ - AD ANCONA UN 23ENNE PAKISTANO ERA SOLITO TIRARE FUORI L'ARNESE IN PUBBLICO: FORSE PER IL TROPPO CALDO, FORSE PER ESIBIZIONISMO, SI DENUDAVA PERSINO SUGLI AUTOBUS. E HA RICEVUTO UN FOGLIO DI VIA DAL QUESTORE - A VENEZIA UN 70ENNE È STATO CONDANNATO A PAGARE 5MILA EURO DI MULTA: NEL 2018 FU BECCATO A TRASTULLARSI IN UNA SPIAGGIA FREQUENTATA DA SCAMBISTI (MA ANCHE DA FAMIGLIE)

1- ATTI OSCENI SULLA SPIAGGIA, 5 MILA EURO DI MULTA A UN 70ENNE ESIBIZIONISTA

Estratto dell’articolo di Susanna Salvador www.ilgazzettino.it

ESIBIZIONISTA

La Brussa è da sempre una spiaggia frequentata da chi ama i luoghi che sono riusciti a mantenere quel certo non so che di selvaggio, dove la natura è ancora protagonista. Un lembo di sabbia e mare dove le famiglie possono far giocare i bambini e i cani correre senza paura di essere cacciati.

Ma leggende narrano che è posto prediletto anche dagli scambisti, soprattutto quando il sole lascia il posto alla luce più fioca della sera. Accortezza che non ha avuto l’anziano esibizionista finito davanti al giudice di pace di Pordenone Alessio D’Andrea, e multato con 5mila euro. Perchè, abrogato il reato di atti osceni in luogo pubblico, ora chi dà sfogo ad istinti “animaleschi” all’aria aperta risponde pagando solo una sanzione amministrativa.

ESIBIZIONISMO

E poco importa che ad assistere alle mirabolanti oscenità di un anziano all’epoca settantenne ci fossero anche famiglie con bambini, come accaduto in Brussa il 31 luglio del 2018.

Non è difficile immaginare come potesse essere la spiaggia della Brussa di Caorle nel luglio di sei anni fa: affollata, ma non troppo. Perchè anche se erano le 17.30, c’era sicuramente chi voleva godersi gli ultimi scampoli di una giornata estiva, gustando sole e acqua. Un pubblico che evidentemente ha eccitato il settantenne di Monza Brianza che ha deciso di spogliarsi. Completamente. Ben consapevole che sarebbe stato notato.

I carabinieri della stazione di Fossalta di Portogruaro lo hanno infatti sorpreso (e che sorpresa) mentre, nudo, si stava masturbando incurante degli sguardi increduli e arrabbiati degli altri bagnanti. […]

2- ATTI OSCENI SULL'AUTOBUS, FOGLIO DI VIA PER UN PAKISTANO

Estratto da www.qdmnotizie.it

ESIBIZIONISTA DI COLORE SI MASTURBA IN PUBBLICO

Nuova misura di prevenzione firmata dal Questore. A ricevere un foglio di via di 3 anni dal capoluogo un pakistano di 23 anni, reo di atti osceni in luogo pubblico. Il 23enne recentemente si era reso protagonista di una serie di comportamenti giudicati in grado di turbare la sicurezza e la tranquillità pubblica.

Nello specifico ha mostrato le sue parti intime, talvolta anche sui mezzi pubblici, e per questo è stato denunciato. Dopo la denuncia, il Questore ha emesso e firmato nei suoi confronti anche la misura del foglio di via obbligatorio, non avendo l'uomo né residenza né alcuna ragione legittima per permanere all'interno del territorio comunale.

ESIBIZIONISTA AL PARCO