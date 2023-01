10 gen 2023 19:57

GRANDI NAVI, ENORMI CASCATE - SPETTACOLARE IMPREVISTO SULLA “HARMONY OF THE SEAS” DOVE I PASSEGGERI HANNO ASSISTITO A UNA IMPROVVISATA CASCATA: L’ENORME NAVE DA CROCIERA, DIRETTA IN MESSICO, HA FATTO UN’IMPROVVISA VIRATA PER EVITARE UN GOMMONE. LA MANOVRA HA SMOSSO UN PO’ TROPPO L’ACQUA DELLA PISCINA CHE È TRACIMATA FINENDO PER INONDARE UN PIANO INFERIORE… - VIDEO