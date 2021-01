I GRANDI RISULTATI DELL’EUROPEISTA CONTE: LA SPAGNA OTTERRÀ 10 MILIARDI IN PIÙ DI SOVVENZIONI DAL RECOVERY FUND - COSÌ MADRID SARÀ IL PRIMO BENEFICIARIO DEL PACCHETTO CON 69,52 MILIARDI E SUPERERÀ L’ITALIA – L’INCREMENTO È DOVUTO A UN RICALCOLO CHE TIENE CONTO DELLE PREVISIONI ECONOMICHE EMESSE A NOVEMBRE DALLA COMMISSIONE EUROPEA, CHE HANNO PEGGIORATO LA STIMA DEL PIL 2020

Recovery: Spagna avra' 10 mld euro in piu', supera l'Italia

(AGI) - Bruxelles, 18 gen. - La Spagna ricevera' dal fondo di Recovery e resilience facility dell'Ue 10,36 miliardi di euro in piu' di sovvenzioni rispetto a quanto previsto nel piano iniziale. Si tratta di un aumento del 17% che porta il totale da elargire a 69,52 miliardi e fa del Paese iberico il primo beneficiario del pacchetto di Next Generation Eu, superando l'Italia che avra' 68,89 miliardi (comunque in aumento rispetto ai 65,45 iniziali). Seguono Francia (39,37 miliardi), Germania (25,61) e Polonia (23,85).

E' quanto risulta dal documento approvato la settimana scorsa dalla commissione bilancio dell'Europarlamento. L'incremento dell'accantonamento per la Spagna rispetto alla previsione di 59,16 miliardi di euro e' dovuto - spiega l'agenzia Efe - al fatto che i dati siano stati ricalcolati tenendo conto delle previsioni economiche emesse a novembre dalla Commissione europea, che hanno peggiorato la stima del Pil 2020 per la Spagna, cosi' come l'inflazione, poiche' l'ultima ridistribuzione e' espressa a prezzi correnti e la precedente era a prezzi 2018.

