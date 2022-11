17 nov 2022 18:13

IL GRANO NON SARÀ UNA GRANA, ALMENO PER UN PO’ – È STATO PROROGATO DI QUATTRO MESI L'ACCORDO CHE CONSENTE ALL’UCRAINA DI ESPORTARE I SUOI CEREALI ATTRAVERSO IL MAR NERO – LA RUSSIA HA CONFERMATO CHE L'INTESA, IN SCADENZA SABATO, È STATO RINNOVATO “ALLE CONDIZIONI ATTUALI”...