Silvia Turin per www.corriere.it

Lo studio

Essere in sovrappeso, si sa, può aumentare significativamente tutte le cause di morte, tra cui malattie cardiache, diabete di tipo 2, ipertensione e alcuni tipi di cancro. La novità è che un altro studio ha confermato la pericolosità del grasso addominale (o viscerale) anche quando si è normopeso.

Alcune donne in menopausa, il cui indice di massa corporea (BMI) è nel range normale, ma hanno un eccesso di grasso addominale, hanno mostrato avere gli stessi rischi per la salute di donne obese. La relativa ricerca è stata pubblicata online il 24 luglio 2019 su JAMA Network Open.

Le donne a rischio

La ricerca identifica un sottogruppo di donne a rischio: quelle che hanno un peso normale ma una circonferenza vita più ampia. Potrebbero essere maggiormente soggette a eventi cardiovascolari o morte.

«È importante perché molte di esse non sono riconosciute come parte di una popolazione ad alto rischio, invece i medici dovrebbero considerare anche dove si accumula il grasso», afferma Wei Bao, coautore dello studio e assistente professore di epidemiologia all’Università dell’Iowa College of Public Health di Iowa City.

Le cifre

Questo ampio studio prospettico di coorte ha utilizzato i dati di 156.624 donne iscritte alla Women’s Health Initiative in 40 centri clinici tra il 1993 e il 1998 per esaminare l’associazione tra donne dal peso normale con grasso addominale e le principali cause di morte. Le donne sono state osservate fino al febbraio 2017, il che significa che alcune donne sono state seguite per 20 anni o più.

L’indice di massa corporea (BMI) non basta

L’indice di massa corporea (BMI) è il peso di una persona in chilogrammi diviso per il quadrato della sua altezza in metri. Serve per stabilire le categorie relative al peso: normopeso, sovrappeso e obeso. L’intervallo di peso normale è compreso tra 18,5 e 24,9; 25-29,9 è considerato sovrappeso e 30 e oltre è considerato obeso.

La circonferenza della vita è considerata normale se inferiore o uguale a 88 centimetri (calcolata utilizzando un metro a nastro nella parte più stretta del busto) e alta se è maggiore.

Cancro e infarti

Dopo aver controllato fattori come l’istruzione, il reddito, il fumo e l’uso di ormoni, i ricercatori hanno scoperto che le donne con peso normale e grasso addominale in eccesso avevano un rischio maggiore del 31% per tutte le cause di morte. Le principali cause di morte sono state le malattie cardiache e il cancro correlato all’obesità. Il rischio era quasi uguale al gruppo degli obesi, che faceva registrare un aumento del 30% del rischio di morte precoce.

Prima volta

Questi risultati sono in linea con ciò che già sappiamo; che avere una circonferenza della vita elevata aumenta rischi di malattie metaboliche, cardiovascolari e di cancro. Ciò è già stato dimostrato non solo nelle persone in sovrappeso, ma anche in uomini e donne di peso normale.

Questo studio è unico in quanto è molto ampio, ha seguito le persone per molto tempo e ha osservato una popolazione specifica, le donne in post-menopausa. La maggior parte delle ricerche sulla circonferenza vita sono state condotte su soggetti in sovrappeso o obesi. Questo studio fornisce ulteriori prove del fatto che dobbiamo smettere di prestare solo attenzione all’indice di massa corporea come indicatore della massa grassa.

Tutti i rischi della pancia

Questi risultati supportano ricerche precedenti che suggeriscono che la dimensione della vita può prevedere i rischi per la salute. Uno degli studi più ampi e lunghi per esaminare questa associazione, il Nurses Health Study, ha seguito 44.636 donne per 16 anni.

Le donne con la circonferenza della vita più ampia avevano quasi il doppio del rischio di morire per malattie cardiache rispetto alle donne che avevano il girovita più piccolo. Le donne con una maggiore circonferenza avevano anche un rischio maggiore di morte per cancro o per qualsiasi causa rispetto alle donne con vita più piccola.

Grasso nella pancia o nelle cosce/glutei?

Il grasso addominale più profondo, che è il grasso viscerale che si accumula attorno agli organi addominali come pancreas, fegato e intestino tenue e crasso, è un tessuto metabolico attivo e rilascia ormoni e acidi grassi liberi che sono stati collegati a malattie cardiache, diabete e ipertensione.

Le persone con più grasso addominale tendono ad avere un profilo metabolico peggiore rispetto a chi ingrassa su cosce o glutei. Il grasso in queste regioni è più inerte - non metabolicamente attivo - rimane semplicemente lì.

I muscoli

Se una persona ha un BMI normale ma una circonferenza vita ampia, probabilmente non ha abbastanza massa muscolare. Questa mancanza di muscoli potrebbe contribuire al problema, perché il muscolo è una centrale elettrica in cui viene bruciata energia.

La misurazione della circonferenza vita è importante

Questi risultati, insieme a ricerche precedenti, indicano che la circonferenza vita dovrebbe essere considerato un fattore di rischio autonomo per la morte precoce e altre malattie croniche. Anche se stiamo iniziando a tenerlo maggiormente in considerazione questi soggetti ricevono pochissima attenzione per quanto riguarda le strategie di riduzione del rischio.

La menopausa: bisogna cambiare

È più comune per le donne ingrassare sull’addome quando invecchiano. Anche se le donne spesso aumentano di peso durante questo periodo, ciò non significa che sia inevitabile. Dopo la menopausa le regole cambiano: bisogna essere più diligenti nell’attenzione allo stile di vita. Non si può mangiare ed esercitarsi le stesse esattamente come si faceva a trent’anni e aspettarsi che funzioni dopo la menopausa.