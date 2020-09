GRASSO È PORCO – BARBARA COSTA: “KARLA LANE È UNA CULONA TUTT’ALTRO CHE INCHIAVABILE, È UNA PORNOSTAR, È MOLTO FAMOSA, È UN'ICONA, UNA POTENZA IN CHILI, PERSONALITÀ E SOLDI. QUANTI? TUTTI QUELLI CHE A RIPETUTE CLICCATE MASTURBATORIE INGRASSANO IL SUO CONTO CORRENTE. I SUOI ESTIMATORI SONO SÌ AMANTI DELLA CARNE, MA PURE PERSONE CHE RECLAMANO CORPOREA VERITÀ…” FOTO VIETATE AI MINORI

Barbara Costa per Dagospia

Tu sei più bella di lei? Chi te lo dice, lo specchio, chi hai accanto? Che taglia porti? E a tette come stai? Sei bella soda, sì? Dimmi: che faresti se il tuo uomo ti tradisse con una "così"? Se se la ingroppasse per bene, glielo mettesse tra quelle due chiappone, e poi se la leccasse tutta, in ogni parte, cellulite compresa, magari mentre tu sei in palestra, alle prese con l’ennesima dieta.

Caro grissino, che sberleffo se il tuo lui sb*rrasse sui seni e in bocca a un tale… “cetaceo”, eh? Godesse con lei come con te non riesce, o meglio, sei tu, il tuo corpo, che non arriva ad infiammarlo tanto. Ok, stai calma, una “c*lona simile” a letto non se la porta (non ancora): più probabile che con lei si seghi. Perché Karla Lane è una c*lona tutt’altro che inchiavabile, lei è una pornostar, è molto famosa, è una icona, una potenza in chili, personalità, e soldi. Quanti? Tutti quelli che a ripetute cliccate masturbatorie ingrassano il suo conto corrente.

Karla Lane ha 37 anni ed è nel porno da 15, cioè da quando le pornoattrici plus-size erano una rarità. Oggi sono un reggimento, agguerrito, richiesto da sempre più ammiratori. I porno di Karla fanno views da capogiro, specie i lesbici girati con partner di egual stazza. Dati i numeri, non si può barare: i suoi estimatori sono sì amanti della carne, ma pure persone che reclamano corporea verità: lo gridano in chat e nei commenti ai video che “farmi sc*pare da un donnone di 100 kg mi intrigherebbe non poco”, “tu c’hai quel c*lo… e come lo scuoti!”, “a pecorina arrapi più di una modella”, “nonostante la mole cavalchi che è una meraviglia, sfrutta tutto quel ben di Dio che hai!”.

A Karla Lane va il merito di aver fatto uscire “'ste belle topolone” dai siti porno di nicchia, portandole allo stesso livello delle altre più smilze colleghe: sebbene nel porno le attrici pingui ci siano sempre state – e la capostipite del porno moderno è Samantha Anderson, meglio conosciuta come Samantha 38G, 51 anni, nel porno dal 2001 – è con Karla che la ciccia erotizzante ha fatto il gran salto. I suoi chili hanno toccato l’apice con "The Weight of Infidelity", porno messo online gratis, apposta, per ingrifare chi lo guarda ponendolo però davanti a questo quesito: che fare se il tuo uomo ti colpevolizza di essere ingrassata, e poi ti cornifica con una che pesa il doppio di te?

Un porno a trama banale e che però ha fatto il boom perché, giù la maschera: tutte noi siamo ossessionate dal nostro aspetto fisico e da quello che gli altri ne dicono, in primis chi ci portiamo a letto. Tutte andiamo in crisi estetica, inutile negarlo. Non facciamo le superiori, se non ci andiamo da sole ci andiamo a causa di "determinati" commenti che facciamo finta di ignorare e che invece ci feriscono. Karla Lane ha "rotto" i piani. Lei, il suo corpo, la sua grossezza.

La "sua" bellezza. Esibita, vicino a chi è giudicata bella perché rispecchia le regole (o il bisturi). Karla non ha chiesto permesso per le sue curve "diverse". Si è posta di fianco alle altre, pornando con e come loro, in posa hot come loro, anche stereotipata, a uso e consumo penico. Di cosa si dovrebbe giustificare? Perché si dovrebbe coprire? Le sue natiche non le dovrebbe aprire?

Il suo ano in primo piano fa gola come gli altri, se non di più. Karla si mostra com’è, senza scuse, filtri, barriere, mezzi che nel porno neanche le altre hanno. Nel porno il tuo corpo è nudo, non solo perché svestito, intimamente spalancato all’obiettivo: le luci, il trucco, le angolazioni, contano, ma sei tu che sei scelta e piaci da chi ti vede sudata, arrossata, sconvolta da sperma e liquidi. Nel porno la bellezza femminile viene fuori da quella sporcizia lì, da quel sessuale disordine. Il corpo pornografico di Karla lo guardi, e ti mette alla prova. Tentenni. Comunque.

Con lei il porno non è curvy, è chubby (cicciotto), BBW (grasso), ma pure SSBBW, sigla che segna attrici davvero obese: è questa categoria ricercatissima – tra le pornostar dai uno sguardo a Lexxxi Luxe (145 kg), poi mi racconti – in cui domina l’amatorial con donne "strabordanti". E però donne a cui piace il sesso e farlo, etero e bisex, donne come le altre libere ed esibizioniste nel mostrarsi preda di desideri che hanno voglia di esaudire per i tuoi occhi.

Tra le sezioni porno le trovi anche nella categoria grandi tette, il loro pezzo forte: ghiandole mammarie spropositate che stimolano i "mazofili", i feticisti dei seni, ma nemmeno, qui siamo nel campo del feticismo "breast-expansion", l’attrazione verso seni dalle misure innaturali, i cui porno prevedono la "scomparsa" della testa dell’uomo tra le tettone, e l’ingoio mammario del pene.

Karla Lane non ce l’ha rasata, ma il fatto sul serio sconcertante non è la sua fama, i suoi 92 chili, i soldi a carrettate che ricava dai suoi film, siti, ospitate in radio e tv. Sta nel fatto che Karla non si ingozza di cibo, né mangia schifezze: mangia soltanto cibo biologico, da lei coltivato e allevato.

È una fissata, si coltiva il suo orto, alleva conigli, polli, galline (alle quali ha dato il nome di alcune sue colleghe…!). Karla è sposata da anni con Brian, e ha altri 2 fidanzati ufficiali: è poliamorosa convinta. Curiosità: Brian glielo ha presentato James Deen, suo collega e superstar porno, ma da lei conosciuto quando erano ragazzi, andavano a scuola insieme e di pomeriggio al parco, dove Karla, già vicina al quintale, si è fatta dallo smilzo Deen analmente sverginare.

