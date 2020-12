13 dic 2020 08:26

GRATTAMOSE! LA FOSCA PROFEZIA DI BILL GATES SUL CORONAVIRUS: " BISOGNERÀ ASPETTARE ALMENO UN ALTRO ANNO E MEZZO PER TORNARE ALLA NORMALITÀ” – "ENTRO L'ESTATE DEL 2021 I PAESI RICCHI AVRANNO LA COPERTURA MAGGIORE DEL VACCINO MA IL VIRUS RESTERÀ IN LARGA PARTE DEL PIANETA. CI SARÀ SEMPRE UN RISCHIO DI NUOVA INFEZIONE E QUINDI SAREMO IN GRADO DI ESSERCI DAVVERO LIBERATI DEL VIRUS SOLTANTO A METÀ DEL 2022" – LUI E LA MOGLIE MELINDA HANNO VERSATO PER LA LOTTA AL VIRUS 1,75 MILIARDI DI DOLLARI…