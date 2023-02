GRAZIE, MARIO – LA DISCESA PERENTORIA DELLE TARIFFE DEL GAS, CON CONSEGUENTE CALO DELLE BOLLETTE DEL 34,2%, È TUTTO MERITO DELLA TRATTATIVA PER IL “PRICE CAP”, COME RICONOSCE LA STESSA MELONI. MA CHI L’HA CONDOTTA? NON CERTO LA DUCETTA, MA DRAGHI, CHE HA SBATTUTO I PUGNI SUI TAVOLI EUROPEI. E ORA, “IO SONO GIORGIA”, SI PRENDE I RISULTATI...

Estratto dell’articolo di Andrea Ducci per il “Corriere della Sera”

Le bollette del gas di gennaio registrano un calo del 34,2%. Un segnale che la premier Giorgia Meloni cataloga come «ottima notizia» durante il consiglio dei ministri di ieri. A beneficiare della diminuzione dei prezzi delle quotazioni all’ingrosso del metano sono i circa 7,3 milioni di clienti con contratti di fornitura disciplinati dalle condizioni economiche definite da Arera, le famiglie cioè con contratti ancora in «tutela» che non aderiscono al mercato libero.

[…] Se la tendenza fosse confermata il governo dovrà rifinanziare solo in parte le misure che nel primo trimestre (attraverso lo stanziamento di 21 miliardi di euro) sono servite a mitigare i costi delle bollette per famiglie e imprese. Tanto che la premier Meloni si sofferma sull’attuale contesto e dice: «Sui costi dell’energia siamo già intervenuti in maniera massiccia davanti a una situazione molto complessa, che mette in difficoltà tutti».

Parole scandite dalla presidente del Consiglio nella puntata di «Dritto e Rovescio» su Rete4 e corredate da una rivendicazione. «Abbiamo investito la stragrande maggioranza delle nostre risorse per calmierare i prezzi delle bollette: circa 5 miliardi di euro al mese, è un impegno enorme», ha ricordato la premier, aggiungendo che l’Italia ha condotto «una battaglia per il tetto al prezzo del gas che, portata a casa, sta dando i suoi risultati perché il prezzo del gas è sceso e io credo e sono ottimista che già dalle prossime bollette, soprattutto per chi è nel mercato tutelato, ci sarà un taglio significativo».

A seguire un’ambizione esplicita:«L’Italia ha un’occasione e questo governo se la vuole giocare fino in fondo. L’Europa ha un problema legato all’energia e non può più guardare alla Russia, deve guardare a Sud. L’Italia per la sua posizione nel Mediterraneo, può diventare non solo autonoma e forte, ma la porta da cui passare per avere il gas in Europa. Il mio obiettivo è l’Italia come hub energetico europeo», dice Meloni.

