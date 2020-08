11 ago 2020 15:43

GRAZIE PRESIDENZIALI – IN ESCLUSIVA SU “CHI” LE FOTO DI LAURA MATTARELLA IN VACANZA CON LA FAMIGLIA: PER LA PRIMA VOLTA IN BIKINI. LA FIGLIA DEL CAPO DELLO STATO PER RINFRESCARSI HA SCELTO IL MARE DI PANTELLERIA – IL PRESIDENTE INVECE È RIMASTO A ROMA NELLA TENUTA DI CASTELPORZIANO, PER NON CREARE TROPPI PROBLEMI CON SCORTE, SPOSTAMENTI E MASCHERINE...