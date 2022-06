IN GRECIA IL GOVERNO HA RISOLTO IL PROBLEMA DEL CARO BENZINA: TI INSEGNA A RUBARLA! - LA TV DI STATO HA MANDATO IN ONDA UN SERVIZIO IN CUI, CON L'AIUTO DI UN MECCANICO, SPIEGAVA COME ASPIRARE IL CARBURANTE DAI SERBATOI DELLE AUTO - IL TUTORIAL, TRASMESSO NEL TG DEL MATTINO, E' STATO SUBITO PRESO DI MIRA SUI SOCIAL: "RAGAZZI, SIETE SANI DI MENTE?", "ORA STANNO PREPARANDO NUOVE ISTRUZIONI SU COME SCASSINARE SERRATURE..." - VIDEO

Dagotraduzione dal Guardian

Servizio del tg greco su come rubare benzina

Mentre i prezzi del carburante aumentano, la tv di Stato greca è finita in mezzo alle critiche perché durante una delle sue trasmissioni ha mostrato ai telespettatori come rubare benzina dalle auto aspirandola dai serbatoi. «Non è qualcosa di terribilmente complicato… Non hai nemmeno bisogno di un tubo speciale, anche un tubo qualsiasi andrà bene» ha detto Costas Stamou, giornalista del notiziario mattutino di ERT Syndeseis. Dopo aver mostrato il metodo, un meccanico indica dove è possibile perforare il serbatoio del carburante per rubarne il contenuto.

«Ragazzi siete sani di mente? Dare alla gente consigli su come rubare la benzina?» ha commentato un utente su Twitter. Un altro ha scherzato: «Dopo il tutorial su due modi per rubare facilmente benzina, ERT sta ora preparando nuove istruzioni su come scassinare serrature e rapinare portafogli».

Caro benzina Grecia

In Grecia i prezzi del carburante sono aumentati costantemente negli ultimi mesi: ad Atene la benzina verde è venduta in media a 2,37 euro, sulle isole a 2,50 euro. Le autorità greche hanno resistito alle richieste di tagliare le tasse sul carburante, e hanno optato invece per sussidi da 30 a 50 euro ai proprietari di auto e moto meno abbienti per alleggerire il carico sui loro bilanci familiari.

A maggio il tasso di inflazione annuo in Grecia ha raggiunto l’11,3%, una cifra che non toccava da 29 anni.