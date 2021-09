GREEN CASTA - COME MAI PER I PARLAMENTARI NON SERVE LA CERTIFICAZIONE VERDE? NEI PALAZZI DI CAMERA E SENATO IL QR CODE VA MOSTRATO SOLO PER ACCEDERE ALLA MENSA, ALLA BIBLIOTECA, ALLE CONFERENZE STAMPA E NELLE SALE PER CERIMONIE, MA NON PER L’AULA - “LA STAMPA”: “SI INTERROGANO, DA GIORNI, OGNUNO APPESO AL SUO CAVILLO DA AZZECCAGARBUGLI. AVREBBERO POTUTO DARE L'ESEMPIO. INVECE HANNO DATO QUELLO SBAGLIATO…”

Green pass scuola

deputati di fratelli d italia contro il green pass

L'ESEMPIO CHE MANCA

Federico Capurso per “La Stampa”

Da oggi, anche per entrare nelle scuole servirà il Green pass. Non solo per treni, ristoranti, cinema, teatri. Nei palazzi di Camera e Senato, invece, l'idea di un certificato per i parlamentari procede a fatica.

Una delibera dei questori lo ha reso necessario solo per accedere alla mensa, alla biblioteca, alle conferenze stampa e nelle sale per le cerimonie.

green pass sui trasporti pubblici 2

In Aula, però, si può ancora entrare senza. Deputati e senatori, tornati dalle ferie, hanno iniziato a discutere su come fare per introdurre il certificato verde anche da loro.

Deve riunirsi la Giunta per il Regolamento? C'è chi dice sia più rapido un vertice dei capigruppo. Qualcun altro obietta: «Si riunisca l'Ufficio di presidenza!». E così si interrogano, da giorni, ognuno appeso al suo cavillo da azzeccagarbugli. Avrebbero potuto dare l'esempio. Invece hanno dato quello sbagliato.

