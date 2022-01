GREEN PASS FOREVER – IL GOVERNO HA DECISO DI ABOLIRE IL TERMINE DEL CERTIFICATO VERDE PER TUTTI COLORO CHE HANNO RICEVUTO LA TERZA DOSE DI VACCINO – PER MOLTI BOOSTERATI SI AVVICINAVA IL PROBLEMA DELLE SCADENZE, E L’ESECUTIVO HA DECISO DI RENDERE ILLIMITATO IL PASSAPORTO VACCINALE. E ORA DEVE DECIDERE CHE FARE CON LE RICHIESTE DELLE REGIONI…

Green pass illimitato dopo la terza dose. Il governo ha ufficialmente deciso, abolendo il termine del certificato verde per tutti coloro che ricevono la terza dose del vaccino contro il Covid. Questo almeno fino a quando non ci saranno ulteriori indicazioni sulla quarta dose da parte delle agenzie regolatorie Ema e Aifa. Il decreto attualmente in vigore prevedeva che dal 1° febbraio il green pass rafforzato - rilasciato ai vaccinati e ai guariti – avesse validità sei mesi.

Per molte certificazioni verdi, però, suventrava il problema delle scadenze, visto che la terza dose era stata autorizzata a metà settembre. Sul tavolo del governo anche l'ipotesi di riconoscere il Green pass ai turisti stranieri che vogliono trascorrere un periodo di vacanza sulle Alpi. Una proposta avanzata dal presidente della Regione autonoma del Trentino-Alto Adige, Maurizio Fugatti.

Ma non è tutto. In questi concitati giorni a causa della partita per il Quirinale, l'esecutivo guidato da Mario Draghi dovrà ragionare anche sulle richieste arrivate dalle Regioni. In particolare quelle che riguardano la scuola. La richiesta è sempre la stessa: lasciare in classe gli studenti positivi vaccinati e asintomatici. Al momento l'idea di alcuni governatori sembra destinata a essere bocciata. Al governo non va giù la contraddizione di alcuni presidenti di Regione che volevano tenere le scuole chiuse per tutto gennaio a causa dei tanti casi tra bambini e ragazzi e ora chiedono di allentare le regole sulle quarantene.

