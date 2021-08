GREEN PASS DA RIDERE - FILIPPO CECCARELLI DECRETA IL VINCITORE DEI CREATORI DI MEME SUL CERTIFICATO VERDE: “LA RAFFIGURAZIONE ICONICA CHE SI È SCELTA PROVIENE DALLA PAGINA INSTAGRAM ‘ZONNO CACUDI SHOW’, UN INFLUENCER SALENTINO CHE S' È FATTO ESSO STESSO GREEN PASS, CON IL DOVUTO CORREDO DI DOPPI SENSI TIPO ‘PASSERA’ E ‘FIGATION’” – “MENTRE IL PAESE SI DILANIA TRA NO VAX E ULTRA VAX ESISTE UN TERZO PARTITO, CHE SI SCHIERA A FAVORE DEL GIOCO, DELLO SCHERZO , DELLA BUFFONERIA, COMUNQUE DELLA RISATA…” - VIDEO

green pass by zonno cacudi show.

Filippo Ceccarelli per "il Venerdì - la Repubblica"

In Italia, come si sa, niente rimane serio per più di due o tre giorni, figurarsi il Green Pass.

Così, poche ore dopo l'annuncio del governo, puntuale come un orologio comprato al mercato di Forcella, sulle chat di WhatsApp è ritornata a girare quella stessa voce rauca e di mercato che già all'inizio della pandemia da Napoli, capitale morale dell'umorismo social, aveva offerto in affitto «'o cinese cu 'a toss» per saltare le file al supermercato o all'ufficio postale.

Stavolta si trattava di carta verde: «'O grin pass, 'o grin pass, accatatev' 'o grin pass! 'O grin pass a vint' euro, 'o grin pass cu 'o codice QR trenta euro, 'o grin pass in inglese trentacinq' euro! O tenite pe' trasire int' o bar o int' o ristorante!».

green pass finto fake fasullo

Ora, in Italia niente resta serio anche perché tutto butta sempre un po' al di là dell'immaginazione: l'altro giorno, sulla cronaca romana di Repubblica, Valentina Lupia ha reso noto che la polizia postale era sulle tracce di alcune pagine Telegram che effettivamente ponevano in vendita dei Green Pass fasulli, anche se meno convenienti di quelli del piazzista napoletano, 200 euro in versione digitale e 200 cartacea.

GREEN PASS MEME.

Tutto questo a solenne riprova che mentre il Paese si dilania tra no vax e ultra vax esiste un terzo partito, nazionale e social, che con naturalezza si schiera a favore del gioco, dello scherzo, della parodia, della buffoneria, comunque della risata, sottile o grossolana che sia, ma con inesorabile appiglio nella realtà.

Di tale antico ed evoluto comparto dell'opinione pubblica la raffigurazione iconica che si è scelta, nella sua grottesca e ammiccante maschera, proviene dalla pagina Instagram Zonno Cacudi Show (oltre 29 mila follower), di un influencer salentino ad alto contenuto d'attualità che s' è fatto esso stesso Green Pass, con il dovuto corredo di doppi sensi tipo "passera" e "figation" e l'adeguato accompagnamen to sonoro: «Bongo la/ Bongo cha cha cha/ parlami/ del Sudameeeeerica...».

meme su draghi e green pass

Può sembrare una scemenza, un enigma, un destino, ma le piattaforme elettroniche non solo traboccano di facezie paravaccinali, ma spesso collegano il lasciapassare alla seduzione («Sali a vedere il mio Green Pass?»), alla prostituzione («fa 50 con il Green Pass e 100 senza»), ai piaceri solitari (la schermata di Pornhub e la scritta: «Inserire Green Pass per accedere al sito»), alla droga (l'immagine di due mani che si passano una canna accesa).

MEME GREEN PASS

Si trovano poi il puntigliosissimo Furio di Verdone che incalza l'infelice moglie: «Hai preso il green pass?» e il presidente Draghi trasformato in cartomante zingara che sceglie il Green Pass o in versione playboy: «No Vaccini, no party». Domina infine la banconota verde da 100 euro: «Uno dei Green Pass necessari per viaggiare».

