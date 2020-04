4 apr 2020 19:03

E NEL GREGGE CI FINÌ PURE LA FIDANZATA - ALLARME CORONAVIRUS PER CARRIE SYMONDS, LA COMPAGNA 31ENNE DI BORIS JOHNSON, DA QUALCHE MESE IN ATTESA DI UN FIGLIO DAL PREMIER: È IN ISOLAMENTO A LETTO DA UNA SETTIMANA CON I SINTOMI DEL COVID-19, ANCHE SE NON È STATA ANCORA TESTATA – AL MOMENTO I DUE VIVONO SEPARATI E…

Da "Ansa" boris johnson e carrie symonds Allarme coronavirus anche per Carrie Symonds, compagna e promessa sposa 31enne di Boris Johnson, da qualche mese in attesa di un figlio dal premier conservatore britannico. boris johnson e carrie symonds 1 Symonds, riferisce Sky News, è in isolamento a letto da una settimana con i sintomi del Covid-19, anche se a differenza di Johnson non è stata al momento testata. Il premier è a sua volta auto-isolato da otto giorni con sintomi "lievi" ma persistenti dopo il tampone risultato positivo. La coppia vive al momento in alloggi separati a scopo precauzionale.