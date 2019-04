GRETA ARRIVA A ROMA: TOGLIETE LA MACCHINA ALLA MAGLIE! LA TRE GIORNI NELLA CAPITALE DELLA 16ENNE SVEDESE, SIMBOLO DELLA LOTTA AI CAMBIAMENTI CLIMATICI, SI APRIRA’ CON LA VISITA AL PAPA (BERGOGLIO SI FARA’ BACIARE LA MANO?) – IN AGENDA ANCHE L’INCONTRO CON LA CASELLATI E POI VENERDI’ LA ECO-WOODSTOCK DE’ NOANTRI A PIAZZA DEL POPOLO – GRETA INTANTO FA LA DURA: “COSA DIREI A TRUMP? NULLA, NON HO TEMPO PER LUI” (AMMAZZA, CHE CARATTERINO)

1. LA MAGLIE SU GRETA: SE NON FOSSE MALATA, L'AVREI MESSA SOTTO CON LA MACCHINA

2. GRETA A ROMA SARÀ RICEVUTA DA CASELLATI

Rinaldo Frignani per il “Corriere della Sera”

GRETA THUNBERG

Prima incontrerà il Papa. Poi parlerà al Senato. Infine parteciperà alla manifestazione ambientalista in piazza del Popolo. Greta Thunberg trascorrerà tre giorni a Roma, un appuntamento già accompagnato da un frenetico tam tam su Internet che ha già mobilitato migliaia di ragazzi. Il suo arrivo, in treno, è previsto per domattina, proveniente da Strasburgo, dove oggi terrà un discorso al Parlamento europeo. La sedicenne svedese, simbolo della lotta ai cambiamenti climatici, andrà a San Pietro per l' udienza generale e il saluto personale al Santo Padre (il «baciamano»). Il giorno successivo invece Greta sarà accolta a Palazzo Madama dalla presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati per partecipare a un dibattito proprio sugli stravolgimenti del clima.

GRETA THUNBERG COME CALCUTTA

Venerdì poi l' incontro con gli ambientalisti italiani in piazza del Popolo per «Fridays for future», la manifestazione settimanale diventata un appuntamento fisso per i ragazzi di tutto il mondo, nel giorno scelto da Greta per protestare contro l' immobilismo del governo svedese. Per l' occasione le strumentazioni elettriche del palco, allestito dalla Cgil, saranno alimentate a pedalate, con 128 biciclette collegate a una dinamo. Al primo venerdì di protesta, fra Colosseo e piazza Venezia, erano in 50 mila. Fra tre giorni, con Greta in piazza, potrebbero essere molti di più.

3. L'ARROGANZA DI GRETA: «NON HO TEMPO PER TRUMP»

Da “la Verità”

greta thunberg in treno col suo pranzo per niente eco-friendly

«Non so cosa direi a Donald Trump se lo incontrassi, probabilmente niente, perché con lui i fatti non funzionano. Qualcun altro dovrà convincerlo, perché io non ho tempo». Così Greta Thunberg, la sedicenne attivista svedese paladina globale della lotta per il cambiamento climatico, ha attaccato il presidente americano in un' intervista a Sky Tg24. L' attivista mercoledì incontrerà il Papa a Roma.

