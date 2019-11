LA GRETA VIA – DOPO IL TOUR AMERICANO LA THUNBERG SALPERÀ E TORNERÀ IN EUROPA: HA TROVATO UNA BARCA DI UNA COPPIA DISPOSTA AD ACCOMPAGNARLA. PIERRE CASIRAGHI E IL SUO EQUIPAGGIO NON L'HANNO ASPETTATA – MA LA TRAVERSATA CON QUESTE CONDIZIONI CLIMATICHE È MOLTO RISCHIOSA. LA COMPAGNIA AEREA “EUROWINGS” LA SFOTTE: ''TI INVITIAMO SU UN VOLO DA NEW YORK A DÜSSELDORF CHE COMPENSA LE EMISSIONI'' – VIDEO: I MEME SUL DISCORSO ALL’ONU DI GRETA

Giacomo Talignani per www.repubblica.it

Greta Thunberg salperà, meteo permettendo. Nonostante un novembre sconsigliatissimo per la traversata atlantica e nonostante una corsa contro il tempo decisamente complicata, la giovane attivista svedese da poche ore avrebbe trovato una barca di una coppia di privati disposta ad accompagnarla dagli Stati Uniti alla Spagna in tempo per partecipare al Cop25 sul clima che si terrà a Madrid.

Un po' come fu all'andata, quando Pierre Casiraghi accompagnò nel viaggio d'andata dall'Europa all'America la giovane attivista, dovrebbero volerci circa due settimane di navigazione per rientrare: in realtà però le difficilissime condizioni meteo restano un enorme incognita sull'intera traversata. Greta, all'offerta del passaggio su una barca a vela, avrebbe già detto sì ma ora tutto dipenderà dalle condizioni che si preannunciano davvero avverse. Per ora è soltanto atteso, come spesso fa via social, un messaggio della svedese che indicherà come affronterà il suo viaggio di ritorno.

La questione del viaggio di ritorno in Europa, per la giovane paladina della lotta al riscaldamento globale, sta diventando un affare di coerenza: non intende volare per continuare a portare il messaggio di non contribuire alle emissioni, ma vuole comunque arrivare in tempo al Cop25 di Madrid, dove si decideranno dal 2 al 13 dicembre le sorti del Pianeta in termini di strategie anti global warming.

Ecco perché da giorni, soprattutto sui media stranieri, decine di giornalisti continuano a chiedersi: come farà Greta a raggiungere la prossima conferenza mondiale sul clima dopo che è stata improvvisamente spostata dal Cile a Madrid a causa delle rivolte interne cilene?

E' stata la stessa adolescente svedese, con un post su Facebook, a chiedere aiuto: "Ora ho bisogno di trovare un modo di attraversare l'Atlantico a novembre... Se qualcuno può aiutarmi a trovare un mezzo di trasporto gli sarò molto grata" scriveva il 1 novembre dispiaciuta per quanto stava accadendo in Sudamerica e mandando il suo sostegno "al popolo del Cile".

Nella sua stessa situazione, decisi a partecipare al Cop25, incontro che prevede la presenza di tutti i leader mondiali riuniti per trovare una soluzione alla crisi climatica e per cercare di tenere la barra dritta sugli accordi di Parigi, ci sono oggi decine di altri attivisti "rimasti a piedi". Diversi ragazzi infatti avevano partecipato a spedizioni marittime, come "Sail to Cop", barca a vela partita da Europa e poi Africa con lo scopo di raggiungere il summit ad emissioni zero, e sono oggi senza soluzioni per tornare in tempo in Spagna il 2 dicembre evitando di volare.

Dopo l'annuncio di Greta alla ricerca di un passaggio in tantissimi si sono subito fatti avanti. Escluso un suo ritorno con la Malizia II, la barca a vela di Casiraghi che ad agosto aveva portato la sedicenne e il padre Svante dalla Gran Bretagna a New York, e ora impegnata in altre regate, fra i primi ad intercettarla via social offrendo una soluzione è stata perfino la compagnia aerea Eurowings, sussidiaria di Lufthansa, che ha proposto a Greta l'idea di tornare in aereo offrendo una compensazioni delle emissioni investendo in progetti green.

Pare che la sedicenne, dopo aver saputo della proposta, abbia declinato l'invito: la sua missione, per coerenza e per messaggio nei confronti di tutti i giovani di FridaysForFuture e non solo, continua ad essere quella di voler raggiungere l'Europa senza volare.

A questo punto, nonostante il silenzio di Greta atto a non far parlare di sé ma della crisi climatica, i giornali inglesi e spagnoli si sono sbizzarriti nell'ipotizzare soluzioni, da navi cargo in partenza dagli States sino alla possibilità che intervenga in video. Poco dopo però, a tendere la mano a Greta, è stato proprio il governo spagnolo.

L'organizzazione del Cop25 in un solo mese, ovvero da quando è stato deciso di spostarlo a causa delle rivolte cilene, è davvero una corsa contro il tempo: c'è tantissimo da fare, ma gli spagnoli vogliono a tutti i costi che Greta sia presente. Teresa Ribera, ministro della Transizione ecologica della Spagna, ha infatti contattato via social l'attivista offrendole subito aiuto. Il summit avrà un costo di circa 60 milioni di euro, e si ipotizza possa avere un impatto su Madrid di 100 milioni, portando nella capitale iberica circa 25 mila persone: con Greta, sostiene la Spagna, l'attenzione sul vertice sarà ancora più alta.

"Se non dovesse riuscire ad esserci, le garantiremo un intervento in videoconferenza", ha fatto comunque sapere Ribera. Al momento, non è chiaro se il governo spagnolo abbia contribuito al sostegno del viaggio di ritorno che Greta, su offerta di una coppia di privati stranieri che hanno una imbarcazione in un porto americano, avrebbe valutato positivamente per il suo rientro in Europa.

