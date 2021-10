“TORNA IL RUMORE DELLA JUVE, MA L'INTER CONTINUA A SENTIRLO DA LONTANO” – MARIO SCONCERTI: “PER ALLEGRI È LA TERZA VITTORIA DI FILA E LA PRIMA VOLTA DOPO 20 PARTITE CHE LA SQUADRA NON PRENDE GOL IN CAMPIONATO. NON È RICOMINCIATO NIENTE, MA IL LAVORO PUÒ ADESSO CONTINUARE, HA TROVATO UN SENSO” – “HA MESSO PIÙ SOSTANZA, QUASI UN CENTROCAMPO A SEI. NON SO QUANTO POSSA REGGERE, MA L'IDEA RENDE QUESTA JUVE UNA SQUADRA NUOVA E A TRATTI SORPRENDENTE"