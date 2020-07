GREY, OTTIMO DIREI - SEMPRE PIÙ DONNE HANNO SCELTO DI DIRE ADDIO ALLA SCHIAVITÙ DELLA TINTA PER ABBRACCIARE LO SCORRERE DEL TEMPO ANCHE SUI PROPRI CAPELLI (#GREYHAIR) - NON PARLIAMO DI RICRESCITE TRASCURATE, MA DI INTERE CHIOME GRIGIE CHE SONO DI TENDENZA ANCHE TRA LE STAR: DALLA SPLENDIDA DIANE KEATON A…

Da "www.elle.com"

diane keaton

L'ondata di body positivy che ha invaso il mondo (social) della bellezza negli ultimi mesi non ha a che fare solo con l'accettazione delle proprie curve e inestetismi (vedi l'ultimo #MyQuarantineBody), ma anche dei propri capelli bianchi.

Lo dimostrano le ricerche per "going grey" su Pinterest, che dal 2018 a oggi hanno registrato un'impennata dell'879%, l'hashtag virale #greyhair su Instagram, che raccoglie oltre 2 milioni di post, ma anche le celeb internazionali, che sempre più spesso si mostrano in pubblico con fili argentei tra i capelli nella più totale nonchalance (cc: Letizia Ortiz, Kate Middleton, Demi Moore, Katie Holmes...).

laura teruko

Del fenomeno, ça va sans dire, si è (ri)parlato durante la quarantena, quando a fronte della chiusura dei parrucchieri si sono delineati due schieramenti compatti e precisi: chi, come l'attrice messicana Salma Hayek, ha lasciato libera la sua ricrescita candida, e chi, invece, non ha esitato a ricorrere ai rimedi fai da te. Fatto sta che, oltre a non essere più un tabù, i capelli grigi e bianchi sono sempre più una tendenza globale.

Questo perché sempre più donne hanno scelto di dire addio alla schiavitù della tinta per abbracciare lo scorrere del tempo (anche) sui propri capelli. E non parliamo solo di ricrescite trascurate ma di intere chiome lattiginose coltivate nel tempo, con tanto di fase di transizione documentata a suon di post e stories su Instagram. Se anche voi state meritando di dire addio al colore artificiale in favore di una chioma total white, you are not alone.

caroline labouchere

Su Instagram sono tantissimi i profili delle donne che lo hanno fatto, e lo esibiscono con orgoglio. Dall'iconica Diane Keaton alla socialite Linda Rodin, passando per la fashion director Linda Fargo e la stylist e modella hair positive Gillean McLeod, ecco i migliori profili #greyhair da seguire ora su Instagram per cercare (e trovare) l'ispirazione a fare il grande passo.

grece ghanem 1 linda fargo hillary silverstorm gillean mcleod grece ghanem sarah jane adams tracey lea sayer linda rodin