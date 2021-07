29 lug 2021 17:51

GRILLETTI PER LA TESTA - DOPO IL CASO DI MASSIMO ADRIATICI A VOGHERA, A LICATA IL CONSIGLIERE COMUNALE ELETTO NEL 2018 CON LA LEGA GAETANO ARONICA HA SPARATO QUATTRO COLPI DI PISTOLA CONTRO IL SOCIO - L’UOMO È RIMASTO FERITO A UN BRACCIO MA NON È IN PERICOLO, MENTRE ARONICA SI È PRESENTATO AI CARABINIERI ACCOMPAGNATO DAL SUO LEGALE ED È INDAGATO PER TENTATO OMICIDIO E PORTO ILLEGALE DI ARMA - LA LEGA PRECISA: “NON È STATO MAI TESSERATO AL PARTITO” - VIDEO