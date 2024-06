GRILLO LA PASSA LISCIA: I PM LO SCAMBIANO PER “LOBBISTA” – LA PROCURA DI MILANO CHIEDE L'ARCHIVIAZIONE PER BEPPE GRILLO E VINCENZO ONORATO, PATRON DEL GRUPPO MOBY, DALL'ACCUSA DI TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE – IN CAMBIO DELLA PUBBLICITÀ A MOBY SUL SUO BLOG, BEPPE-MAO INOLTRÒ AI PARLAMENTARI DEL M5S, CON "PERENTORIO INTERVENTO SUI MINISTRI", LE RICHIESTE AVANZATE DALL'ARMATORE – PER I PM, QUESTA “PALESE INFLUENZA” E' “UN’ATTIVITÀ LOBBISTICA SPINTA ALL’ESTREMO DI QUELLA ZONA GRIGIA CHE LA MANCANZA DI LEGISLAZIONE NON CONSENTE DI RITENERE ILLECITA” (CIAO CORE!)

Ciò che Beppe Grillo, «sfruttando il ruolo di garante 5 Stelle e i suoi strettissimi rapporti con ministri del governo» Conte, offrì all’armatore Vincenzo Onorato «al fine di favorire in modo non trasparente gli interessi della Moby» di Onorato «è stato un «perentorio intervento sui ministri, evidente» in chat nelle «richieste di intercessione di Onorato subito recepite da Grillo e da lui “girate” ai ministri, che rispondono sempre con estrema disponibilità».

Ma questa «palese influenza» configura «un’attività lobbistica spinta all’estremo di quella zona grigia che la mancanza di legislazione» sul lobbysmo trasparente «non consente di ritenere illecita»; e invece «non rientra nel perimetro» del traffico di influenze illecite, reato per il quale i pm Cristiana Roveda e Maurizio Romanelli chiedono l’archiviazione di Grillo e Onorato.

Non a causa del poi, cioè della imminente riforma del ministro Nordio. Ma per effetto del prima, cioè della Cassazione che negli ultimi 2 anni interpreta «mediazione illecita» solo quella in cui il privato (Onorato) paghi il trafficante di influenze (Grillo) per far fare al pubblico agente (i ministri 5 Stelle) un reato propizio al privato.

Ma nelle tre richieste di Onorato per le quali Grillo era indagato da gennaio 2022, i tre (non indagati) ministri non commisero reati interessandosi a sgravi fiscali europei (Toninelli), a pagamenti statali dovuti a Onorato (Di Maio e Toninelli), allo sblocco della vendita di due navi (Patuanelli).

Inoltre non era fuori mercato il contratto di Moby da 120 mila euro annui di spazi pubblicitari sul blog di Grillo nel 2018-2020 […]

Tra altri politici Onorato ingaggiò anche il renziano Ernesto Carbone (oggi membro laico del Csm) , 120 mila euro di contratto da Toremar nel 2018-2019, due voli a New York e 20 giorni di pernottamento al Trump Hotel Tower.

Ma pure qui i pm chiedono di archiviare Carbone perché , nel veicolare e far depositare il 29 aprile 2019 al deputato pd Critelli un’interpellanza redatta e datagli da Onorato contro i rivali Grimaldi, e nel volare in elicottero all’Elba con Renzi il 25 luglio 2019 per discutere gli interessi di Onorato, Carbone «non sembra vada oltre un’attività di lobbying».

