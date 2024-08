GROSSO AFFONDAMENTO, ENORME RISARCIMENTO: CHI PAGHERÀ I DANNI DELL’AFFONDAMENTO DEL BAYESIAN? A RISCHIARE DI PIÙ È ANGELA BACARES, LA VEDOVA DELL'IMPRENDITORE MIKE LYNCH E PROPRIETARIA DELLO YACHT INABISSATOSI A PALERMO - LE POLIZZE DI ASSICURAZIONE DOVREBBERO ESSERE INTESTATE A LEI, E POTREBBE DOVER RISPONDERE DI EVENTUALI CARENZE NELLA GESTIONE DELL'IMBARCAZIONE O DI NEGLIGENZE DELL'EQUIPAGGIO - I CORPI RITROVATI AL DI FUORI DELLE LORO CABINE POTREBBERO AGGRAVARE LA POSIZIONE DEL COMANDANTE PERCHÉ...

Estratto dell’articolo di Vittorio Sabadin per “il Messaggero”

angela bacares e mike lynch

Ancora rinchiusi nell'hotel Domina Zagarella di Santa Flavia, i 15 superstiti del Bayesian non hanno ancora reso pubblico alcun particolare sulla notte del naufragio. Si dice che Angela Bacares, la vedova dell'imprenditore Mike Lynch e proprietaria dello yacht, abbia chiesto a tutti di mantenere il più assoluto silenzio con i giornalisti, e anche di non inviare messaggi o foto con i telefonini.

«Gliel'ha sicuramente consigliato il suo avvocato», dice da New York Robert Lewis, un esperto di diritto marittimo già impegnato in numerose cause per il risarcimento danni di naufragi. Come armatrice, la vedova è probabilmente titolare delle polizze di assicurazione e potrebbe dover rispondere di eventuali carenze nella gestione dell'imbarcazione o di negligenze dell'equipaggio.

JAMES CUTFIELD, COMANDANTE DELLO YACHT BAYESIAN

[…] sono in gioco centinaia di milioni e nei prossimi mesi, forse anni, bisognerà decidere chi dovrà pagarli e chi riceverli. […] I costruttori assicurano che era inaffondabile, ma lo si diceva anche del Titanic, e il mare ha smentito molte volte dichiarazioni come queste. I corpi ritrovati al di fuori delle loro cabine potrebbero aggravare la posizione del comandante, che si è messo in salvo con tutto l'equipaggio mentre sei passeggeri affogavano. […]

recupero dei corpi dallo yacht bayesian a porticello 2

Le compagnie che hanno assicurato un'imbarcazione di quel valore e di quella stazza sono almeno tre o quattro e vorranno chiarire se il Bayesian avrebbe avuto il tempo di spostarsi in sicurezza o se invece l'improvviso groppo precludeva la possibilità di reagire. Secondo l'esperto, l'ancora potrebbe aver avuto un ruolo rilevante «perché il vento e le onde spingono da una parte e l'ancora trattiene dall'altra, facendo affondare la prua». Il Sir Robert BP, che si trovava nei pressi, ha levato l'ancora e manovrato mettendo la prua al mare, e non ha subito danni.

mike lynch con la moglie angela bacares

I risarcimenti saranno molto consistenti non solo per il valore dell'imbarcazione (14 milioni di sterline) «ma per il fatto che le vittime erano professionisti stimati e ancora giovani, che guadagnavano molti soldi e molti altri ne avrebbero potuti ancora guadagnare». Tutto dipenderà da quali fatti saranno accertati. Si andrà avanti per anni a discutere in tribunale? «No prevede Lewis - […] Le compagnie troveranno presto un accordo».

