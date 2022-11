UN GRUPPO DI MILITANTI DELL’ORGANIZZAZIONE TERRORISTICA AL-SHABAAB HA ATTACCATO L’HOTEL “VILLA ROSE” A MOGADISCIO, FREQUENTATO DA PARLAMENTARI E FUNZIONARI PUBBLICI - SCAMBI DI ARMA DA FUOCO TRA I TERRORISTI E LE FORZE DI SICUREZZA SOMALE - LA STRUTTURA E’ A POCHI ISOLATI DALL'UFFICIO DEL PRESIDENTE, HASSAN SHEIKH MOHAMUD…

(ANSA-AFP) - MOGADISCIO, 28 NOV - Le forze di sicurezza della Somalia hanno scambiato stamattina colpi d'arma da fuoco con militanti di Al-Shabaab rintanatisi in un hotel a Mogadiscio, assediato da ieri sera dal gruppo terroristico. Spari ed esplosioni sono stati sentiti dopo l'alba nei pressi di Villa Rose, un albergo di una zona centrale della capitale frequentato da parlamentari e funzionari pubblici.

La polizia ha detto che le forze governative stanno cercando di "eliminare" un certo numero di miliziani armati all'interno dell'hotel. Il portavoce della polizia nazionale Sadik Dudishe ha detto che diversi civili e funzionari sono stati messi in salvo. Villa Rose si trova a pochi isolati dall'ufficio del presidente della Somalia, Hassan Sheikh Mohamud. Al-Shabaab, un gruppo militante affiliato ad Al-Qaeda che da 15 anni cerca di rovesciare il governo centrale della Somalia, ha rivendicato la responsabilità dell'attacco.

MOGADISCIO, PERSONE ANCORA INTRAPPOLATE IN HOTEL VILLA ROSA

(ANSA) - ROMA, 28 NOV - Uomini armati che indossavano giubbotti suicidi e ritenuti membri di un gruppo militante hanno attaccato domenica un hotel frequentato da funzionari governativi a Mogadiscio, secondo la polizia, citata dal New York Times. Non ci sono state segnalazioni immediate di vittime, ma le forze di sicurezza hanno salvato decine di civili e funzionari governativi, compreso il ministro della pesca, dall'hotel Villa Rosa. Altri funzionari e civili sono rimasti intrappolati all'interno.

L'assedio del Villa Rosa era ancora in corso nella tarda serata. Al Shabaab, che ha rivendicato l'attentato, ha affermato che i suoi combattenti stavano conducendo un assalto al palazzo presidenziale della Somalia, che si trova vicino all'hotel. Il numero di terroristi coinvolti non è chiaro. Il gruppo estremista ha spesso preso di mira gli hotel in cui si riuniscono o risiedono funzionari governativi.

All'inizio dell'attacco, si sono sentite due forti esplosioni e colpi di arma da fuoco. Alcuni funzionari governativi sono stati salvati dopo essere usciti dalle finestre, ha detto la polizia. Tra le persone soccorse c'erano il ministro della pesca, Abdilahi Bidhan Warsame, e un senatore, Dunia Mohamed. Media locali hanno riferito che il ministro della sicurezza interna, Mohamed Doodishe, sarebbe rimasto ferito nell'attacco, ma non ci sono conferme ufficiali. Venerdì scorso, i militanti di Shabaab avevano attaccato una base militare nel villaggio di Qayib, nella regione centrale di Galgaduud.