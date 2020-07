I GUAI DELL’APE REGINA - GHISLAINE MAXWELL NEGA L’ACCUSA DI AVER PROCURATO RAGAZZE AL SUO AMICO PORCONE EPSTEIN, MA I PM SI SONO OPPOSTI ALLA CAUZIONE DA 5 MILIONI DI DOLLARI: “HA I SOLDI PER SCAPPARE” (HA UN PATRIMONIO DI 20 MILIONI DI DOLLARI DEPOSITATI SU CONTI IN BANCHE INGLESI E SVIZZERE E TRE PASSAPORTI, DI CUI UNO DELLA FRANCIA DOVE NON C’È L’ESTRADIZIONE VERSO GLI USA) - LA SUA CAPACITÀ DI NASCONDERSI E LA PROTEZIONE DI MERCENARI BRITANNICI ASSUNTI DAL FRATELLO KEVIN - RISCHIA 35 ANNI DI CARCERE…

1 - MOLESTIE E MINORENNI PER I VIP, LA MAXWELL SI DICHIARA INNOCENTE I PM: «HA I SOLDI PER SCAPPARE»

Da “il Giornale”

ghislaine maxwelle jefferey epstein

L'ex fidanzata di Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, accusata di aver reclutato ragazze per il finanziere, si è dichiarata non colpevole. La socialite britannica è apparsa in un'audizione, in collegamento video, al tribunale di Manhattan. Maxwell, 58 anni, è stata trattenuta senza cauzione, dal suo arresto avvenuto il 2 luglio nella sua tenuta nel New Hampshire, dove i pubblici ministeri affermano che si è rifiutata di aprire la porta agli agenti dell'Fbi, che hanno fatto irruzione nell'appartamento.

È stata accusata di aver reclutato tra il 1994 e il 1997 almeno tre ragazze, di cui una di appena 14 anni, per permettere a Epstein di abusarne. Un'accusa sosteneva di aver aiutato a curare le vittime per sopportare abusi sessuali e che talvolta si trovava lì quando Epstein le abusava. Ha anche affermato di aver mentito durante una deposizione del 2016 in un procedimento civile derivante dall'abuso di Epstein di ragazze e donne. Epstein si è suicidato in carcere nell'agosto 2019.

IL PRINCIPE ANDREA E GHISLAINE MAXWELL AL PARTY 'PROSTITUTE E PROTETTORI'

Nei documenti del tribunale, gli avvocati di Maxwell hanno sostenuto che dopo la morte di Epstein i media hanno tentato di «sostituirla» con lui, anche se non aveva avuto più contatti con l'uomo da circa un decennio. I pubblici ministeri avevano sostenuto nei documenti del tribunale, depositati lunedì, che per Maxwell ci sarebbe stato il pericolo di fuga, se fosse stata liberata su cauzione da 5 milioni di dollari, cosa raccomandata dai suoi avvocati.

«L'imputata non ha solo il motivo per fuggire, ma i mezzi per farlo in modo rapido ed efficace», hanno scritto i pubblici ministeri, citando il suo accesso a milioni di dollari e le scarse informazioni sulle sue finanze fornite dai suoi avvocati. Gli avvocati di Maxwell hanno affermato che «nega vigorosamente le accuse, intende combatterle e ha diritto alla presunzione di innocenza».

ghislaine maxwell, naomi campbell, donald e melania trump

2 - LA SUPPLICA DI GHISLAINE "SONO INNOCENTE" MA LA GIUDICE DICE NO

Estratto dell’articolo di An.Lo. per “la Repubblica”

Ghislaine Maxwell […] ha sostenuto la sua innocenza […] negando di aver convinto le sue prede a vendersi […] sfruttandole poi come schiave sessuali con suo perverso amico […] L'ereditiera figlia di Robert Maxwell, l'ex editore e deputato britannico morto in circostanze misteriose nel 1991, rischia di restare molto a lungo dietro le sbarre. […] fissato la data del processo fra un anno, il 12 luglio 2021.

ghislaine maxwell con jeffrey epstein, melania e donald trump

Negata la libertà su cauzione […] Troppo alto il rischio di fuga: grazie all'enorme patrimonio personale - 20 milioni di dollari depositati su conti in banche inglesi e svizzere. E i tre passaporti: britannico, americano e francese, Paese, quest' ultimo, dove non è prevista l'estradizione con gli Stati Uniti. […] Maxwell […] rischia fino a 35 anni di carcere […]. Capace di nascondersi, grazie alla protezione di mercenari britannici assunti dal fratello Kevin, che […] si sono occupati della sua sicurezza e delle sue necessità, pagandone i conti con una carta di credito intestata ad una delle società di famiglia. Suggerendole perfino di avvolgere il cellulare in carta stagnola per non farsi intercettare, com' è stato ritrovato nella sua borsa al momento dell'arresto, lo scorso 2 luglio nel New Hampshire. […]

jeffrey epstein donald trump ghislaine maxwell e bill clinton 2 ghislaine maxwell e naomi campbell ghislaine maxwell 1 il principe andrea e ghislaine maxwell ghislaine maxwell e donald trump ghislaine maxwell e il principe andrew ghislaine maxwell 2 ghislaine maxwell e la principessa diana ghislaine maxwell con i genitori