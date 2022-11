GUANTO, CHE SFIDA! MOMENTI DI IMBARAZZO DURANTE LA CERIMONIA DEL 4 NOVEMBRE: A BARI MATTARELLA HA DOVUTO ATTENDERE DEI LUNGHI, INTERMINABILI, SECONDI PER POTER DARE LA MANO A UN UFFICIALE CHE, PER L’EMOZIONE, NON È RIUSCITO A SFILARE IL GUANTO – ALLA FINE SI È DOVUTO ARRENDERE E… - VIDEO

Da www.repubblica.it

Siparietto durante la cerimonia per il 4 Novembre. A Bari il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha dovuto attendere lunghi, interminabili, secondi prima di poter stringere la mano a un ufficiale. Il motivo? I guanti che il militare non è riuscito a sfilare, probabilmente a causa dell'emozione. Dopo alcuni tentativi a vuoto la stretta di mano c'è comunque stata. Ma il siparietto in diretta nazionale non è sfuggito

