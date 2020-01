24 gen 2020 17:09

GUARDARE MA NON SEDERE - L’ASSEMBLEA CAPITOLINA VOTA UNA MOZIONE PER REALIZZARE UNA “BARRIERA PROTETTIVA PER LA VASCA DELLA FONTANA DI TREVI” - LA MOZIONE CHIEDE INOLTRE ALLA GIUNTA DI ISTITUIRE UN PRESIDIO FISSO CHE COMPRENDA IL CONTROLLO DELLE VIE D’ACCESSO AL MONUMENTO. E ANCHE AL COLOSSEO (AUGURI)