Stanno circolando in rete inquietanti video in cui si vedono alcuni acquirenti in un rivenditore Louis Vuitton alla periferia di New York che cercano di impedire a una banda di ladri di saccheggiare il negozio di lusso. Quando i banditi infine scappano, le guardie di sicurezza del centro commerciale restano sedute a guardare.

Nel video, i sospetti vengono visti fuggire dal negozio del Westchester Mall a White Plains, mentre altre persone nelle vicinanze tentano di fermarli. Ma mentre la scena caotica si svolge, quella che sembra una guardia di sicurezza del centro commerciale si tira indietro e guarda, ma non fa nulla.

Questa è la seconda volta nelle ultime settimane che i furti in negozi di fascia alta sono stati effettuati al mall appena a nord di New York City. Il video ha iniziato a circolare venerdì dopo essere stato pubblicato su TikTok dall'utente mcloud.9 - e ora i repubblicani stanno facendo esplodere il sistema della governatrice democratica Kathy Hochul, che non richiede cauzioni.

Il candidato governatore del GOP Rob Astorino ha twittato della rapina venerdì, accompagnando al suo post il video. «Le politiche pro-criminali di @GovKathyHochul (es. Nessuna cauzione in contanti) hanno reso le comunità di tutta New York meno sicure. Questa sfacciata rapina a un @LouisVuitton è avvenuta nel mio centro commerciale locale @TheWestchester a White Plains».

In risposta al video, un portavoce del centro commerciale Westchester ha detto al New York Post : «Il crimine rappresentato in questo video è inaccettabile e stiamo collaborando pienamente con il dipartimento di polizia di White Plains nelle loro indagini».

«Abbiamo adottato una serie di misure aggiuntive per migliorare ulteriormente il programma di sicurezza a The Westchester, inclusa l'aggiunta di agenti di polizia di White Plains per pattugliare la proprietà, aumentare la pattuglia di sicurezza privata aggiuntiva, dispiegando pattuglie K-9 appositamente addestrate, tra le altre misure».

