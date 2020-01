GUARDATE E IMPARATE – SORPRESA IN UNA SCUOLA SPAGNOLA DOVE UNA MAESTRA SI È PRESENTATA CON UNA TUTA IN VERSIONE 3D DEL CORPO UMANO, CON TANTO DI ORGANI IN VISTA: LA DONNA, ARRIVATA IN AULA, SI È SPOGLIATA ACCOMPAGNATA DAGLI URLETTI DI STUPORE DEI SUOI ALUNNI CHE SONO RIMASTI A BOCCA APERTA PER LA BIZZARRA LEZIONE DI ANATOMIA – NON È LA PRIMA VOLTA CHE L’INSEGNANTE… VIDEO

Da "www.mamme.it"

veronica duque 3

Alcune materie sono difficili da spiegare e far apprendere. Per questo l'idea geniale di una maestra spagnola ha colpito tutti: bambini, genitori e gli stessi insegnanti. Il modo più semplice per far sì che un bambino ricordi qualsiasi cosa è lo stupore, il ricordo di un momento fantastico lo conserverà per sempre.

Il costume dell'insegnante fa scalpore

La notizia che sta spopolando sul web è stata rilanciata su twitter dal marito di questa maestra spagnola, Verónica Duque : durante una lezione di anatomia ha deciso di indossare davanti a tutti i suoi allievi un originale costume. La tuta in questione rappresenta una versione in 3D del corpo umano con tanto di organi ben visibili.

veronica duque 6

L'intento dell'insegnante era quello di rendere le lezioni più accattivanti. Come da lei stessa dichiarato, infatti: "i bambini hanno difficoltà a immaginare le cose in tre dimensioni, non importa quanto le vedano nei video o nei libri. Ho tenuto il costume nell’armadio fino a quando non ho dovuto spiegare questo argomento lunedì".

veronica duque 2

Giocando sullo stupore e sull'effetto-sorpresa Verónica Duque è riuscita ad impressionare i suoi allievi che subito si sono mostrati interessati ed hanno cominciato a ricordare le parti più importanti del corpo umano.

Insegnare l'anatomia in maniera divertente

Non solo in Spagna, ma in tutto il mondo, ha decisamente spopolato questo metodo d'insegnamento originale e di sicuro impatto positivo sui bambini : dopo la pubblicazione del post, la notizia ha ottenuto un notevole successo, ed in poche ore 6.000 retweet e 31.000 like. Il marito di Verónica che ha pubblicato il post si dichiara davvero orgoglioso di "quel vulcano di idee che è mia moglie".

veronica duque 4

Verónica Duque, studiando le migliori tecniche di apprendimento, è solita indossare costumi particolari, infatti questa non è la prima volta perché ha già indossato un costume da scheletro e da faraone, oltre a quello di donna greca e medievale.

veronica duque 1

A proposito di scienze e anatomia, ricordiamo anche il mitico cartone "Siamo Fatti Così", che è sbarcato poco tempo fa anche su Netflix.

veronica duque 5