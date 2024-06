GUARDATEVI INTORNO: SE SIETE CIRCONDATI DA PIÙ DI 5 PERSONE, ALMENO UNA DI LORO È UN PORCELLINO SADOMASOCHISTA – IL 21.2% DEGLI ADULTI PRATICA SOTTO LE COPERTE IL "BDSM", CIOÈ DOMINA (O SI FA DOMINARE) USANDO LACCI, LATEX, MORSETTI PER CAPEZZOLI E ALTRI ARNESI CHE GENERANO ECCITAZIONE - ALTRI SI DIVERTENDOSI ATTUANDO GIOCHI DI RUOLO HOT E PRATICHE DI PIACERE PIÙ O MENO ESTREMO...

Comunicato stampa di Incontri-ExtraConiugali.com

bdsm porn

Il portale numero uno in Italia per le avventure extraconiugali, in uno studio sulle tendenze sessuali condotto questo mese ha rilevato un notevole incremento delle pratiche BDSM ed ha elaborato un profilo identificativo dei praticanti-tipo.

«Il BDSM è una realtà sempre più diffusa ed accettata. Queste pratiche coinvolgono una vasta gamma di attività sessuali e comportamentali che vanno dalla leggera dominazione alla più intensa sottomissione, spaziando tra lacci, latex, morsetti per capezzoli, giochi di ruolo e pratiche di piacere più o meno estremo, ma sempre e comunque consensuale: obbligatoria è infatti la parola di sicurezza (safeword) per non superare i limiti accettabili da entrambi» spiega Alex Fantini, fondatore di Incontri-ExtraConiugali.com, sito più sicuro dove cercare un’avventura in totale discrezione e anonimato.

bdsm porn (2)

Insomma il BDSM è il “new normal”. Lo dice anche uno studio pubblicato sul Journal of Sexual Medicine (https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jsm.12192) realizzato su un campione di 1.336 persone di entrambi i sessi, di cui 902 cultori del BDSM e 434 volontari di controllo che non lo praticano e non ne hanno manifestato il desiderio.

La ricerca ha analizzato le dimensioni della personalità, rilevando gli stili di attaccamento, la sensibilità al rifiuto (rejection sensitivity) ed il benessere soggettivo, rilevato attraverso l’indice dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

bdsm porn (3)

I risultati? I praticanti del BDSM sono meno nevrotici, più estroversi, più aperti alle nuove esperienze, più coscienziosi, molto meno sensibili al rifiuto e mostrano anche un maggiore benessere soggettivo rispetto a chi non lo pratica.

Ma ciò che sorprende maggiormente, come ha potuto rilevare Incontri-ExtraConiugali.com, è l'incremento delle coppie clandestine che praticano il BDSM. Il portale ha condotto interviste e sondaggi approfonditi per comprendere meglio chi sono coloro che praticano il BDSM.

scambismo bdsm

Tra i risultati emersi, vi è un’eterogeneità dei praticanti in quanto non ci sono grandi differenze tra i sessi: sia uomini che donne sono rappresentati in modo equo tra gli amanti del BDSM. Il valore medio nazionale è dell’11,4% (13,1% tra i traditori). Ma si sale al 21,2% della popolazione tra i 25 ed i 64 anni, quella più attiva, salendo ulteriormente al 24,3% nella categoria dei traditori

L’età media degli adepti rilevata da Incontri-ExtraConiugali.com, varia, ma si osserva una tendenza verso i gruppi di età più giovane, tra i 25 e i 45 anni. «Sono persone che cercano per lo più nuove esperienze e sensazioni, spinte dalla curiosità e dalla ricerca del piacere» commenta Alex Fantini.

porno bdsm (3)

Rispetto alle rilevazioni degli anni precedenti, il fenomeno è cresciuto notevolmente: dai 4 milioni di “adepti” del 2016 agli attuali 6,7 milioni, con un maggiore incremento (+12%) nel corso dell’ultimo anno.

be kinky bdsm (2)