1 set 2023 16:31

GUARDIE O LADRI? - DUE CRIMINALI SI FINGEVANO CARABINIERI IN BORGHESE PER ENTRARE IN CASA DELLE VECCHIETTE E ARRAFFARE GLI OGGETTI DI VALORE - LA COPPIA È RIUSCITA A PORTARE A TERMINE 4 COLPI, E A TENTARNE ALTRI DUE, IN TUTTA LA LOMBARDIA - IL MODUS OPERANDI: PEDINAVANO LE VITTIME, SUONAVANO AL CAMPANELLO E, MOSTRANDO DEI DISTINTIVI FALSI, CHIEDEVANO DI ENTRARE "PER CONTROLLARE SE..."