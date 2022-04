LA GUERRA AFFAMA IL TERZO MONDO - I PREZZI DEI PRODOTTI ALIMENTARI, COME CEREALI E OLI VEGETALI, SONO SCHIZZATI ALLE STELLE, IN GRAN PARTE PER VIA DEL CONFLITTO IN UCRAINA E "DELLE MASSICCE INTERRUZIONI DELL'APPROVVIGIONAMENTO" - MILIONI DI PERSONE IN MEDIO ORIENTE, IN AFRICA E IN ALCUNE PARTI DELL'ASIA SOPRAVVIVONO GRAZIE AL PANE SOVVENZIONATO E ALLA PASTA ECONOMICA, MA IL PREZZO DEL GRANO E' CRESCIUTO DEL 17,1%...

Dagotraduzione dall’Ap

I prezzi dei prodotti alimentari come cereali e oli vegetali hanno raggiunto i livelli più alti di sempre il mese scorso, in gran parte a causa della guerra russa in Ucraina e delle «massicce interruzioni dell'approvvigionamento» che sta causando, minacciando milioni di persone in Africa, Medio Oriente e altrove con fame e malnutrizione, hanno detto venerdì le Nazioni Unite.

L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura ha affermato che il suo indice dei prezzi alimentari, che tiene traccia delle variazioni mensili dei prezzi internazionali per un paniere di materie prime, ha registrato una media di 159,3 punti il mese scorso, in aumento del 12,6% rispetto a febbraio. Così com'è, l'indice di febbraio è stato il livello più alto dal suo inizio nel 1990.

La FAO ha affermato che la guerra in Ucraina è stata in gran parte responsabile dell'aumento del 17,1% del prezzo dei cereali, compreso il grano e altri prodotti come l'avena, l'orzo e il mais. Insieme, Russia e Ucraina rappresentano rispettivamente circa il 30% e il 20% delle esportazioni globali di grano e mais.

Anche se prevedibile, dato il forte aumento di febbraio, «questo è davvero notevole», ha affermato Josef Schmidhuber, vicedirettore della divisione mercati e commercio della FAO. «Chiaramente, questi prezzi molto alti per il cibo richiedono un'azione urgente».

I maggiori aumenti di prezzo sono stati per gli oli vegetali: quell'indice dei prezzi è salito del 23,2%, spinto dalle quotazioni più alte dell'olio di semi di girasole utilizzato per cucinare. L'Ucraina è il principale esportatore mondiale di olio di girasole e la Russia è il numero 2.

«C'è, ovviamente, una massiccia interruzione dell'approvvigionamento e quella massiccia interruzione dell'approvvigionamento dalla regione del Mar Nero ha alimentato i prezzi dell'olio vegetale», ha detto Schmidhuber ai giornalisti a Ginevra.

Ha detto che non poteva calcolare quanto la guerra fosse da incolpare per i prezzi record dei generi alimentari, osservando che anche le cattive condizioni meteorologiche negli Stati Uniti e in Cina erano accusate di problemi di raccolto. Ma ha detto che i "fattori logistici" stavano giocando un ruolo importante.

«In sostanza, non ci sono esportazioni attraverso il Mar Nero e anche le esportazioni attraverso i paesi baltici stanno praticamente finendo», ha affermato.

L'impennata dei prezzi alimentari e l'interruzione delle forniture provenienti da Russia e Ucraina minacciano la carenza di cibo nei paesi del Medio Oriente, dell'Africa e di parti dell'Asia dove molte persone già non riuscivano a mangiare a sufficienza.

Quelle nazioni fanno affidamento su forniture a prezzi accessibili di grano e altri cereali dalla regione del Mar Nero per sfamare milioni di persone che sopravvivono con pane sovvenzionato e pasta economica, e ora devono affrontare la possibilità di un'ulteriore instabilità politica.

Altri grandi produttori di grano come gli Stati Uniti, il Canada, la Francia, l'Australia e l'Argentina sono tenuti sotto stretta osservazione per vedere se possono aumentare rapidamente la produzione per colmare le lacune, ma gli agricoltori devono affrontare problemi come l'aumento dei costi di carburante e fertilizzanti esacerbati dalla guerra, siccità e interruzioni della catena di approvvigionamento.

Nella regione del Sahel dell'Africa centrale e occidentale, le interruzioni della guerra si sono aggiunte a una situazione alimentare già precaria causata da COVID-19, conflitti, maltempo e altri problemi strutturali, ha affermato Sib Ollo, ricercatore senior del Programma alimentare mondiale per Africa occidentale e centrale a Dakar, in Senegal.

«C'è un forte deterioramento della sicurezza alimentare e nutrizionale nella regione», ha detto ai giornalisti, spiegando che 6 milioni di bambini sono malnutriti e quasi 16 milioni di persone nelle aree urbane sono a rischio di instabilità alimentare.

Gli agricoltori, ha detto, sono particolarmente preoccupati di non poter accedere ai fertilizzanti prodotti nella regione del Mar Nero. La Russia è uno dei principali esportatori mondiali.

«Il costo dei fertilizzanti è aumentato di quasi il 30% in molti luoghi di questa regione a causa dell'interruzione dell'approvvigionamento che vediamo provocata da una crisi in Ucraina», ha affermato.

Il Programma alimentare mondiale ha chiesto 777 milioni di dollari per soddisfare i bisogni di 22 milioni di persone nella regione del Sahel e in Nigeria in sei mesi, ha affermato.

Per soddisfare le esigenze dei paesi importatori di prodotti alimentari, la FAO sta sviluppando una proposta per un meccanismo per alleviare i costi di importazione per i paesi più poveri, ha affermato Schmidhuber. La proposta invita i paesi ammissibili a impegnarsi in investimenti aggiuntivi nella propria produttività agricola per ottenere crediti all'importazione per contribuire ad attenuare il colpo.