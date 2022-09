LA GUERRA DEI BRANGELINA CONTINUA – NUOVO CAPITOLO DELLA BATTAGLIA LEGALE TRA ANGELINA JOLIE E BRAD PITT CHE DA ANNI SI SPUTTANANO SUI GIORNALI E SI MENANO IN TRIBUNALE. L’ATTRICE HA CHIESTO ALL’EX MARITO UN RISARCIMENTO DI 250 MILIONI DI DOLLARI PER AVER LANCIATO UNA SUBDOLA CAMPAGNA PER METTERE LE MANI SU CHATEAU MIRAVAL, LA TENUTA CON 1300 NEL SUD DELLA FRANCIA, ACQUISTATA QUANDO STAVANO ANCORA INSIEME – PER LA JOLIE ENTRAMBI POSSEGGONO IL 50%, MA LUI…

Una società fondata da Angelina Jolie ha intentato una causa da 250 milioni di dollari contro il suo ex marito, Brad Pitt, sostenendo che lui e un gruppo di amici hanno lanciato una subdola campagna per “prendere il controllo” del castello francese che i due hanno acquistato in coppia, un modo “per vendicarsi contro la procedura di divorzio e custodia dei figli” e per “fare in modo che la Jolie non avrebbe mai visto un centesimo” dei suoi ingenti profitti.

I documenti del tribunale depositati martedì, 6 settembre, a Los Angeles hanno affermato che la coppia, dopo aver acquistato la tenuta di 1.300 acri nel sud della Francia nel 2008, ha investito insieme decine di milioni di dollari per migliorarla. La causa afferma che Jolie e Pitt possedevano ciascuno il 50% tramite una complicata rete di holding e che “gran parte del patrimonio personale della Jolie” era legato all’azienda vinicola.

Per vendetta contro il procedimento di divorzio e custodia intentato dalla Jolie, Pitt avrebbe intrapreso una campagna durata anni per prendere il controllo di Chateau Miraval (tenuta di 1.300 acri nel sud della Francia) e appropriarsi dei beni dell’azienda a vantaggio suo e delle sue stesse aziende. Nominandosi legittimo proprietario della tenuta, i suoi obiettivi erano usurpare il valore della società della ex moglie, Nouvel, e ottenere la proprietà esclusiva del castello e del territorio circostante.

I giornali affermano che dopo la dichiarazione di divorzio, Pitt ha semplicemente gestito l’azienda senza consultare la Jolie, e che quando lei ha cercato di ottenere informazioni lui l’ha “respinta e ha escogitato ed eseguito un piano per spostare segretamente beni da Chateau Miraval a società di sua proprietà e dei suoi amici”.

La coppia ha acquistato la tenuta tre anni dopo aver iniziato a frequentarsi e proprio lì, il 23 agosto 2014, si sono sposati; purtroppo per i loro milioni di fan il 19 settembre 2016 la Jolie ha presentato istanza di divorzio da Pitt, citando differenze inconciliabili e riferendo altresì di comportamenti violenti del marito.

