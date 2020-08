GUERRA CIVILE IN AMERICA – DUE MORTI E UN FERITO: È IL BILANCIO DELLA TERZA NOTTE DI SCONTRI A KENOSHA, DOPO IL FERIMENTO DI JACOB BLAKE (RIMASTO PARALIZZATO DALLA VITA IN GIÙ) – ALCUNI VIDEO RITRAGGONO IL PRESUNTO KILLER: È UN UOMO BIANCO CHE URLA “HO APPENA UCCISO QUALCUNO” MENTRE LA FOLLA LO INSEGUE E LO ACCHIAPPA. POI… - VIDEO

guerriglia a kenosha, in wisconsin 26

DAGONOTA

È di due morti e un ferito il bilancio della guerriglia nelle strade di Kenosha, in Wisconsin, affollate per la terza notte consecutiva dai manifestanti del movimento “Black Lives Matter”, in seguito al ferimento dell’afroamericano Jacob Blake (che è rimasto paralizzato)

Alcuni video che circolano on line mostrano gli scontri tra i manifestanti e persone armate, con il rumore dei colpi di pistola in sottofondo e alcuni giovani a terra. In particolare, in un filmato, si vede un uomo bianco con un fucile semiautomatico che scappa e urla "Ho appena ucciso qualcuno" mentre la folla lo insegue. in un altro video l'uomo inciampa e cade per strada, raggiunto da un inseguitore che gli dà un calcio e un altro che arriva e lo colpisce con lo skateboard. A quel punto lui spara da seduto e scappa mentre arriva la polizia

1 – Usa, salgono a 2 i morti in sparatoria Wisconsin

guerriglia a kenosha, in wisconsin 8

(LaPresse/AP) - Una seconda persona è morta nella sparatoria avvenuta nella notte a Kenosha, in Wisconsin, durante le proteste scoppiate per il ferimento dell'afroamericano Jacob Blake da parte della polizia.

guerriglia a kenosha, in wisconsin 22

Lo sceriffo della contea di Kenosha, David Beth, ha riferito che una delle vittime è stata colpita alla testa, un'altra al petto, mentre la terza persona ferita non sarebbe in pericolo di vita. Lo sceriffo ha detto al Journal Sentinel che persone armate avevano pattugliato le strade della città nelle ultime notti, ma non sapeva se l'assassino fosse tra loro.

guerriglia a kenosha, in wisconsin 23

"Sono una milizia", ha spiegato Beth, "Sono come un gruppo di vigilanti". Le autorità non hanno arrestato nessuno durante la sparatoria, ma gli investigatori stanno esaminando il video che ha ripreso l'accaduto. Lo sceriffo si è detto fiducioso che un uomo verrà presto arrestato.

jacob blake

Il video girato con un cellulare, e pubblicato online, mostra un uomo bianco con un fucile semiautomatico che corre in mezzo a una strada e alcuni agenti di polizia lo seguono. Si sente chiedere da qualcuno tra la folla "Cosa ha fatto?", e un'altra persona risponde che l'uomo ha sparato a qualcuno. L'uomo armato inciampa e cade, e mentre è raggiunto dalla folla, spara tre o quattro colpi da seduto, colpendo almeno due persone. Con la folla che si disperde, l'uomo armato si alza e continua a camminare per la strada mentre arrivano le auto della polizia. L'uomo alza le mani e cammina verso le auto degli agenti, tra le grida di chi lo accusa di aver aperto il fuoco contro la folla.

jacob blake sr guerriglia a kenosha, in wisconsin 13 guerriglia a kenosha, in wisconsin 4 guerriglia a kenosha, in wisconsin 16 guerriglia a kenosha, in wisconsin 5 guerriglia a kenosha, in wisconsin 6 guerriglia a kenosha, in wisconsin 17 guerriglia a kenosha, in wisconsin 28 guerriglia a kenosha, in wisconsin 14 guerriglia a kenosha, in wisconsin 15 guerriglia a kenosha, in wisconsin 11 guerriglia a kenosha, in wisconsin7 guerriglia a kenosha, in wisconsin 3 guerriglia a kenosha, in wisconsin 2 guerriglia a kenosha, in wisconsin 12 guerriglia a kenosha, in wisconsin guerriglia a kenosha, in wisconsin 1 jacob blake ferito dalla polizi a proteste e disordini a kenosha per jacob blake 1 il video della polizia che spara a jacob blake proteste e disordini a kenosha per jacob blake 13 proteste a kenosha per jacob blake 12 3 proteste a kenosha per jacob blake 12 9 proteste a kenosha per jacob blake 12 8 proteste a kenosha per jacob blake 12 11 proteste a kenosha per jacob blake 12 7 scontri a kenosha, in wisconsin, dopo l'uccisione di jacob blake 1 proteste a kenosha per jacob blake 12 6 proteste a kenosha per jacob blake 12 4 proteste a kenosha per jacob blake 12 5 proteste e disordini a kenosha per jacob blake 12 scontri a kenosha, in wisconsin, dopo l'uccisione di jacob blake scontri a kenosha, in wisconsin, dopo l'uccisione di jacob blake 2 proteste e disordini a kenosha per jacob blake 11 proteste e disordini a kenosha per jacob blake 10 proteste e disordini a kenosha per jacob blake 14 proteste e disordini a kenosha per jacob blake 20 proteste e disordini a kenosha per jacob blake 17 proteste e disordini a kenosha per jacob blake 15 proteste e disordini a kenosha per jacob blake 8 proteste e disordini a kenosha per jacob blake 16 proteste e disordini a kenosha per jacob blake 9 la polizia e jacob blake 1 la polizia e jacob blake 2 proteste e disordini a kenosha per jacob blake 2 jacob blake proteste e disordini a kenosha per jacob blake 3 proteste e disordini a kenosha per jacob blake 6 proteste e disordini a kenosha per jacob blake 4 proteste e disordini a kenosha per jacob blake 5 proteste e disordini a kenosha per jacob blake 7 proteste e disordini a kenosha per jacob blake 18