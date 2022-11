11 nov 2022 13:21

LA GUERRA DELLE CORNA E DEI ROLEX - TRA POCO PRIMO ROUND TOTTI-ILARY IN TRIBUNALE: ALLE 14 GLI EX CONIUGI AFFRONTERANNO L'UDIENZA CIVILE SUI PREZIOSI OROLOGI (STIMATI 1 MILIONE DI EURO) E SCARPE (RITROVATE NELLA SPA DELLA VILLA DELL'EUR), PER LA SEPARAZIONE SE NE RIPARLERÀ IN PRIMAVERA – DOPO LA SEPARAZIONE CON LA BERNARDINI DE PACE AD ASSISTERE TOTTI CI SARA’ COME DAGO-RIVELATO L'AVVOCATO CONTE INSIEME A ADRIANA BOSCAGLI…