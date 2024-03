15 mar 2024 08:18

LA GUERRA È DONNA! IN DANIMARCA IL GOVERNO HA DECISO DI ESTENDERE PER LA PRIMA VOLTA LA LEVA MILITARE OBBLIGATORIA ALLE DONNE – LA PREMIER SOCIALISTA, METTE FREDERIKSEN: “VOGLIAMO LA PIENA UGUAGLIANZA TRA I SESSI” – PREVISTO ANCHE UN AUMENTO DEL BILANCIO PER LA DIFESA DI 6 MILIARDI DI DOLLARI NEI PROSSIMI 5 ANNI PER RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI DELLA NATO…