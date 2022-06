7 giu 2022 18:04

LA GUERRA DEI MERCENARI - VLADIMIR ANTONOV, UNO DEGLI SPIETATI ASSASSINI DEL GRUPPO WAGNER, E' STATO UCCISO DOMENICA VICINO KARKHIV - IN UCRAINA ERA DIVENTATO FAMOSO COME "IL BOIA" PER AVER MASSACRATO PRIGIONIERI DI GUERRA E CIVILI NEL DONBASS DURANTE LA PRIMA INVASIONE RUSSA, NEL 2014 - PER PUTIN AVEVA COMBATTUTO POI ANCHE IN SIRIA E IN LIBIA...