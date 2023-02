6 feb 2023 08:35

LA GUERRA MONDIALE DIGITALE - PUTIN PROTEGGE E PREMIA GLI HACKER CHE COLPISCONO L'OCCIDENTE - GRUPPI CRIMINALI COME “LOCKBIT” E “CONTI” NON LAVORANO DIRETTAMENTE PER IL CREMLINO (DOVE OPERANO I GIOVANI DI “APT29” O QUELLI DI "SANDWORM") MA SONO SFRUTTATI PER DANNEGGIARE I NEMICI - NEL 2022 L’ITALIA E’ STATO IL TERZO PAESE AL MONDO PIÙ COLPITO DA AGGRESSIONI "RANSOMWARE" (A DIMOSTRAZIONE CHE LA NOSTRA SICUREZZA DIGITALE FA ACQUA DA TUTTE LE PARTI)