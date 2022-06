15 giu 2022 14:44

GUERRA NELL'ALTO DEI CIELI - LE BATTAGLIE IN UCRAINA SI STANNO SPOSTANDO "AL PIANO DI SOPRA": A SEVERODONETSK ZELENSKY HA SCHIERATO UN SISTEMA ANTI-AEREO S300, USATO PER CONTRASTARE VELIVOLI AD ALTE QUOTE, A CONFERMA DI COME L'AVIAZIONE RUSSA ABBIA INTENSIFICATO LA SUA AZIONE - IL PRESIDENTE UCRAINO AVEVA CHIESTO A WASHINGTON DI FORNIRGLI DEI CACCIA MIG-29 D'ORIGINE POLACCA, MA IL PIANO SI È ARENATO PER IL NO DELLA CASA BIANCA PER NON ACCRESCERE TENSIONI CON IL CREMLINO: COSÌ KIEV SI È DOVUTA ACCONTENTARE DI PEZZI DI RICAMBIO...