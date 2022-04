LA GUERRA NON È DOLCE – IN UN SUPERMERCATO IN SIBERIA SI VENDONO DOLCETTI PASQUALI CON LA Z CHE L'ESERCITO RUSSO HA IMPRESSA SUI TANK CHE INVADONO L'UCRAINA - AL POSTO DEL TRADIZIONALE XB (CRISTO È RISORTO) È COMPARSO IL MESSAGGIO BELLICOSO CHE HA SCATENATO UN’ONDATA DI POLEMICHE VISTO CHE IL DOLCE È UN…

A pochi giorni dalla Pasqua ortodossa nei supermercati e nelle pasticcerie di tutta la Russia fanno bella mostra i dolci tipici della festività come i kulich, torte pasquali molto simili nella forma e nella ricetta al nostro panettone natalizio.

Ma in un supermercato di Shadrinsk, nella regione di Kurgan in Siberia, sui kulich esposti è comparsa la Z che l'esercito russo ha impressa sui suoi tank che invadono l'Ucraina. Così la foto dei dolci con questo messaggio bellicoso invece del tradizionale XB ("Cristo è risorto", ndr), ha fatto subito il giro delle chat di Telegram sollevando un polverone sull'uso di un simbolo di guerra su un dolce di pace. E a prendere le distanze da ciò è arrivata anche la chiesa ortodossa locale: "La Z non è un simbolo della tradizione pasquale ortodossa".

la z sulla porta dei traditori in russia

Ma il direttore del supermercato in questione, Anatoly Pedoshenko, difende la sua idea: "Anche durante la Prima guerra e la Grande Guerra patriottica (la Seconda guerra mondiale, ndr) sui dolci tipici e sulle cartoline c'erano messaggi a sostegno dei nostri soldati. Perché ora no?".

"Impara la storia del Paese - risponde Pedoshenko, attraverso un'intervista a 45.ru, a chi lo attacca. - La lettera Z è apparsa durante l'operazione speciale, prima che sui dolci pasquali, ma voglio ricordare che da quando festeggiamo la Pasqua e in occasione di alcune operazioni militari, uova e kulich vengono decorati con simboli militari proprio per sostenere i soldati".

E nell'intervista Pedoshenko ha continuato a sostenere la sua tesi. "Sono un membro della società storico-militare russa, conosco molto bene la storia della Patria. Per la Pasqua 2021 il mio supermercato, Chaika,

la z in russia 2

Ma il sito 45.ru si è rivolto alla diocesi di Shadrinsk per un commento sulla decorazione. "Il posizionamento di simboli militari o politici sui dolci pasquali non è una tradizione ortodossa", ha risposto il servizio stampa della diocesi, citando il vescovo Vladimir di Shadrinsk e Dalmatov.

Eppure, anche se la posizione della Chiesa russa sembra abbastanza chiara, il canale tv vicino al Patriarcato, Tsargrad, ha definito le Z-kulich "dolci pasquali che rispondono alle sfide del tempo". Entrando così in diretta polemica con Ksenia Sobchak, la giornalista ed ex candidata presidenziale, nonché figlia del sindaco di San Pietroburgo che fu il capo di Putin, che per prima via Telegram ha criticato le torte "patriottiche".

Tsargrad è dunque sceso in difesa del direttore e proprietario del negozio: "Questo è un omaggio alla tradizione militare".

