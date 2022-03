LA GUERRA NON HA FERMATO I NO-VAX: HANNO SEMPLICEMENTE CAMBIATO LA TRAMA DEL COMPLOTTONE - SUI SOLITI CANALI TELEGRAM DI DISINFORMAZIONE SI LEGGONO TESI MOLTO ORIGINALI SULL'INVASIONE RUSSA DELL'UCRAINA: SAREBBE STATA SCATENATA DA PUTIN CON L’OBIETTIVO DI SALVARE L’UMANITÀ DA UN NUOVO E ANCORA PIÙ TERRIBILE VIRUS REALIZZATO DAI LABORATORI DI KIEV, CON L’APPOGGIO DELLA NATO - C’È LA MANONA RUSSA DIETRO A QUESTI ACCOUNT FARLOCCHI?

Francesca Pierantozzi per “il Messaggero”

post pro putin e no vax sul canale telegram the storm q17 4

C'è fibrillazione in alcuni gruppi No Vax. Nuove e suggestive teorie sulla creazione di agenti patogeni e l'esplosione della guerra nell'Europa orientale. Un filo rosso che collega tutto.

Su alcuni canali Telegram, creati da chi contesta il vaccino anti Covid, si leggono singolari tesi sul conflitto in Ucraina.

In pratica la guerra sarebbe stata scatenata da Mosca con l'obiettivo di salvare l'umanità da un nuovo e terribile virus che gli scienziati ucraini, con l'appoggio della Nato, starebbero realizzando nei loro laboratori.

Per questo motivo il presidente della federazione Russa, Vladimir Putin, sarebbe intervenuto. Ecco che in questa narrazione l'inquilino del Cremlino assurge al ruolo di nuovo Salvatore del pianeta.

NO VAX

vladimir putin a pesca in siberia

«Questa tesi, diffusa sui canali riconducibili alla teoria di QAnon - si legge in alcune note dei servizi segreti occidentali - è rilanciata e avallata da contenuti che argomentano quelle che sarebbero le reali motivazioni dell'attacco russo.

Tra le principali, ad esempio, la pubblicazione su un canale Telegram filo-russo di documenti del Ministero della Salute ucraino, poi acquisiti anche dal Ministero della Difesa russo, contenenti una lista di agenti patogeni distrutti nei laboratori di Poltava e Kharkiv, che alcuni scienziati stavano studiando in Ucraina».

CENTRALE NUCLEARE ZAPORIZHZHIA

NUCLEARE

Intanto a Zaporizhzhia si registrano problemi con internet. Fonti ucraine riferiscono che il disservizio sulla rete sta sollevando preoccupazioni per la sicurezza pubblica, poiché si teme che la disfunzione possa essere direttamente ascrivibile agli alti livelli di radiazioni presenti nella zona che potrebbero aver inficiato il funzionamento della rete.

post pro putin e no vax sul canale telegram the storm q17 1

A seguito dell'attacco russo dei giorni scorsi alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, l'International Atomic Energy Agency (Iaea) ha dichiarato di non avere più avuto accesso ai dati sui livelli di radiazione emessi dalla centrale. Ad ogni modo, ad oggi, non vi è nessuna conferma su eventuali problemi di radioattività nella zona come conseguenza dell'attacco militare portato avanti dalle truppe russe.

chat dei no vax su basta dittatura 3 le chat telegram dei no vax sul canale Lichtblick Meran rafael mariano grossi chat dei no vax su basta dittatura 5 incendio alla centrale nucleare di zaporizhzhia incendio alla centrale nucleare di zaporizhzhia chat dei no vax su basta dittatura 1 post pro putin e no vax sul canale telegram the storm q17 2 post pro putin e no vax sul canale telegram the storm q17 5 post pro putin e no vax sul canale telegram the storm q17 3