Centinaia di pornostar stanno protestando dopo che i loro account Instagram sono stati chiusi, affermando di essere nel mirino a tal punto da dover stare molto più attenti alla pubblicazione rispetto alle altre star.

«Dovrei essere in grado di costruire il mio account Instagram come quello di Sharon Stone, ma la realtà è che farlo mi farebbe cancellare» afferma Alana Evans, presidente della Adult Performers Actors Guild e una delle voci principali di questa battaglia. Il gruppo ha raccolto oltre 1.300 performer che affermano che i loro account sono stati eliminati dai moderatori di Instagram per violazioni degli standard, nonostante non abbiano mai pubblicato foto di nudo o di sesso.

«Ci discriminano perché non gli piace quello che facciamo per vivere» afferma Evans.

La campagna ha portato a un incontro con i rappresentanti di Instagram a giugno, seguito dalla creazione di un nuovo sistema di appello per gli account rimossi. Durante l'estate, tuttavia, i colloqui sono stati interrotti e gli account hanno continuato a essere eliminati.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso risale a poco tempo fa quando l’account della pornostar Jessica Jaymes è stato rimosso dopo la sua morte. «Quando ho visto che l'account di Jessica era stato cancellato, il mio cuore è andato in mille pezzi. È stata l'ultima goccia» ha continuato Evans.

L'account, seguito da oltre 900.000 persone, è stato successivamente ripristinato.

Secondo alcuni attori porno alla fine del 2018 diverse persone hanno avviato una campagna coordinata per segnalare gli account ai social con il chiaro intento di farli rimuovere. Una tattica accompagnata da una serie di intimidazioni nei confronti degli attori in cui queste persone li insultavano e si vantavano dell’operato.

Ginger Banks, attivista per i diritti dei sex worker, è stata uno dei primi obiettivi della campagna.

«Quando dedichi tempo e fatica alla creazione di un account con oltre 300.000 follower e questo viene eliminato, ti fa sentire sconfitto - afferma Ginger Banks, pornoattrice e attivista per i diritti dei sex worker - Anche se stai seguendo le regole vedere che il tuo account è stato eliminato è frustante. Le persone che ci segnalano non comprendono che i nostri redditi sono spesso legati al mondo social. Ma loro pensano solo che noi non dovremmo esistere.

La rivoluzione tecnologica che ha trasformato l'industria della pornografia ha aperto nuovi canali e ha permesso a molte pornostar di operare in modo indipendente, utilizzando siti per webcam girl, servizi di abbonamento e piattaforme video personalizzate. La maggior parte usa Instagram per mettersi in mostra e promuovere i propri canali. Non solo. Ormai le case di produzione valutano la popolarità di un pornostar attraverso i social. Quando un attore vede cancellato il proprio account, perde l'accesso ai fan e alle relazioni commerciali che ha creato, con un impatto negativo significativo sul proprio profitto.

