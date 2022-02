27 feb 2022 13:24

PER LA GUERRA DI PUTIN CI SI ACCOLTELLA ANCHE IN ITALIA - RISSA TRA DUE AUTOTRASPORTATORI UCRAINI IN UN'AREA DI SERVIZIO DELL'AUTOSTRADA A4, VICINO A BRESCIA: L'AGGRESSORE, DI 47 ANNI, È FILORUSSO E ORIGINARIO DEL DONBASS, MENTRE IL FERITO, 34ENNE, HA IDEE FILOGOVERNATIVE - I DUE HANNO DISCUSSO DEL CONFLITTO IN CORSO, FINO A QUANDO È SPUNTATO UN COLTELLO: IL FERITO È STATO TRASPORTATO IN OSPEDALE IN CONDIZIONI SERIE, MA NON SAREBBE IN PERICOLO DI VITA…