LA GUERRA DEI ROLEX! FINALMENTE TOTTI E ILARY SI SONO PRESENTATI DAVANTI AL GIUDICE, NELLA SECONDA UDIENZA DEL PROCESSO SUL CASO ROLEX-BORSE – L’EX CAPITANO DELLA ROMA, DIFESO DALL'AVVOCATO CONTE E DA ADRIANA BOSCAGLI, È ARRIVATO CON LA SUA SMART. LA CONDUTTRICE TV, ASSISTITA DALL'AVVOCATO SIMEONE, È ENTRATA A PIEDI – I DUE SONO STATI ASCOLTATI PER UN'ORA E VENTI MINUTI POI SE NE SONO ANDATI SENZA DIRE UNA PAROLA... – VIDEO

ILARY BLASI ARRIVA IN TRIBUNALE

Da www.corrieredellosport.it

francesco totti arrivo in tribunale 8

Si è svolta oggi la seconda udienza del processo tra Ilary Blasi e Francesco Totti, davanti al giudice per la questione Rolex-borse. Lo storico capitano della Roma, difeso dall'avvocato Conte, arrivato con la sua smart, e la conduttrice tv, assistita dall'avvocato Simeone, entrata a piedi, sono stati ascoltati per un'ora e venti minuti. Presenti davanti al tribunale civile cronisti e fotografi. Al termine dell'udienza nessuno dei protagonisti ha voluto rilasciare dichiarazioni.

ilary blasi tribunale roma 6

L'udienza non ha riguardato la separazione, per quella appuntamento in primavera. Totti è difeso dal suo storico legale, l'avvocato Antonio Conte, per Ilary invece c'è l'avvocato Alessandro Simeone. Le borse e le scarpe della conduttrice tv sono state ritrovate nella Spa della villa dell'Eur, della collezione di orologi di Totti (stimata nel valore di un milione di euro) non c'è, invece, traccia. Ad assistere l'avvocato Conte, anche Adriana Boscagli, che ha assistito Conte anche nel divorzio De Rossi.

ilary blasi tribunale roma 2

Il rapporto professionale con l’Avv Bernardini de Pace sarebbe cessato per volontà di Francesco Totti e l’avvocato Conte, legale storico di Francesco, sentito sul punto in questione, ha laconicamente precisato: “Non entro nel merito riguardo l’interruzione del rapporto del signor Totti con l’avvocato Bernardini De Pace, preciso solo che nessun accordo è stato raggiunto, ad oggi, tra le parti nella separazione e, quindi, il riferimento a presunti rifiuti di Totti o di terzi a lui vicini, è del tutto destituito di ogni fondamento. Non c’è altro da aggiungere”.

francesco totti arrivo in tribunale 2

francesco totti arrivo in tribunale 6 francesco totti arrivo in tribunale 9 ilary blasi tribunale roma ilary blasi tribunale roma 1 ilary blasi tribunale roma 4 ilary blasi tribunale roma 5 ilary blasi tribunale roma 7 ilary blasi tribunale roma 3 francesco totti arrivo in tribunale 4 francesco totti arrivo in tribunale 5 francesco totti arrivo in tribunale francesco totti arrivo in tribunale 7 francesco totti arrivo in tribunale 3