LA GUERRA TRA RUSSIA E USA SI GIOCA ANCHE SULLE SERIE TV – MOSCA STA LAVORANDO A UN’OPERA, IN RISPOSTA ALLA SERIE DI HBO, CHE TIRA IN BALLO LA CIA NEL DISASTO DI CHERNOBYL, INSINUANDO CHE AL MOMENTO DELL’ESPLOSIONE NELLA CENTRALE NUCLEARE CI FOSSE UNA SPIA AMERICANA – PER LA FICTION IL MINISTERO RUSSO DELLA CULTURA HA SGANCIATO 30 MILIONI DI RUBLI - IL CREMLINO VUOLE RISCRIVERE LA STORIA PER… (VIDEO)

Giuseppe Agliastro per “la Stampa”

chernobyl, la serie 1

La propaganda del Cremlino tira in ballo la Cia nel disastro di Chernobyl. La tv statale russa Ntv sta lavorando a una nuova serie sulla più terribile catastrofe nucleare di sempre. Un' opera in cui si insinua che, nel momento dell' esplosione, a Chernobyl c' era una spia americana.

chernobyl, la serie 3

Lo sceneggiato è ancora in post-produzione ma è già stato sommerso dalle critiche per il tentativo di raccontare il tremendo incidente del 1986 senza alcun rispetto per la verità storica. Trattandosi di fiction sarebbe forse in parte anche legittimo. Ma dietro la serie sembrano esserci più interessi statali che artistici. Nonché un tentativo di far passare per fatti reali quelli che non lo sono.

chernobyl, la serie 2

Mosca da tempo diffonde una propria versione riveduta e corretta dei principali eventi storici. Una sorta di storia parallela secondo cui lo sbarco in Normandia non è stato cruciale per la sconfitta delle truppe di Hitler, la rivolta di Maidan in Ucraina è stata solo opera di forze neofasciste e i due agenti russi che hanno avvelenato a Salisbury l' ex spia doppiogiochista Sergey Skripal in realtà non erano altro che turisti e non hanno mai fatto nulla di male.

chernobyl, la serie 4

Le accuse a Washington In questo caso l' obiettivo non proclamato è quello di puntare il dito contro Washington anche per Chernobyl. «C' è una teoria - ha detto il regista Aleksey Muradov - secondo cui gli americani si infiltrarono nella centrale nucleare di Chernobyl. Molti storici non escludono la possibilità che nel giorno dell' esplosione un agente dei servizi d' intelligence nemici stesse lavorando alla centrale». La tesi secondo cui dietro il disastro di Chernobyl ci sarebbe lo zampino degli 007 americani appare del tutto campata in aria. Infondata.

chernobyl 7

Ma comoda per la narrativa del Cremlino e per la sua visione idealizzata della storia russa e di quella sovietica volta a rafforzare l' identità nazionale e a unire i russi attorno al loro leader, Vladimir Putin. E così, la serie tv filmata in Bielorussia ha tra i principali protagonisti un tenente colonnello del Kgb spedito nell' allora Ucraina sovietica sulle tracce di un pericoloso agente della Cia.

chernobyl 5

I finanziamenti Difficile pensare che il governo russo non ne sapesse nulla visto che, secondo «Hollywood Reporter», il ministero della Cultura di Mosca ha finanziato l' opera con 30 milioni di rubli, oltre 400.000 euro.

L' incidente L' esplosione che sconvolse il mondo avvenne nella notte tra il 25 e il 26 aprile del 1986.

Un test finito male fece saltare in aria il coperchio del reattore numero 4 contaminando mezza Europa. L' incendio fu estinto solo dieci giorni dopo.

chernobyl 4

Le radiazioni uccisero in brevissimo tempo almeno 31 tra tecnici della centrale e vigili del fuoco. Ma si stima che negli anni tumori, leucemie e cardiopatie abbiano fatto centinaia di migliaia di vittime.

chernobyl 11

Eserciti di «liquidatori» furono mandati allo sbaraglio a Chernobyl per limitare i danni della catastrofe. Indossavano enormi scafandri che però non li proteggevano adeguatamente dalle radiazioni. Se le conseguenze furono così gravi è anche per la pessima gestione dell' emergenza da parte del governo sovietico.

copertura della centrale di chernobyl

Mosca dapprima cercò di nascondere il disastro. Quando non fu più possibile, tentò di minimizzare sulla sua reale portata. La cittadina di Pripjat, ad appena cinque chilometri dalla centrale esplosa, fu evacuata ben 36 ore dopo la fuga radioattiva.

chernobyl 8

Per qualcuno a Mosca però è forse più facile pensare a un complotto americano piuttosto che riconoscere gli errori delle autorità sovietiche.

Al contrario dello sceneggiato russo, la recente serie della Hbo dedicata a Chernobyl è stata lodata dai critici per la cura dei particolari e la fedele ricostruzione storica.

chernobyl 9

Anche in Russia l' opera dell' americano Craig Mazin è stata apprezzata da molti. Soprattutto per il modo in cui ha valorizzato il sacrificio dei liquidatori e le sofferenze della gente comune.

chernobyl 5 chernobyl 4 chernobyl 3 chernobyl 11 chernobyl 12 pripyat dopo il disastro di chernobyl gli alberi su pripyat chernobyl 1 in un monumento dopo chernobyl chernobyl 2 CHERNOBYL CHERNOBYL 2 chernobyl 2 CHERNOBYL LUPI ANIMALI chernobyl dal 1986 chernobyl fiume di pripyat chernobyl 6 roland verant 9 reattore incompleto di chernobyl maschere antigas roland verant 8 chernobyl un asilo dopo chernobyl chernobyl 3 una scuola 30anni dopo chernobyl chernobyl 4 roland verant 7 chernobyl 5 roland verant 24 roland verant 3 roland verant 23 maschere antigas roland verant 22 chernobyl igiene dentale chernobyl ospedale di pripyat chernobyl pripyat 2 chernobyl pripyat un asilo dopo chernobyl una scuola 30anni dopo chernobyl chernobyl 10 chernobyl 13 chernobyl 14 roland verant 21 roland verant 20 roland verant 11 roland verant 10 chernobyl 6