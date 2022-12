LA GUERRA IN UCRAINA SI ALLUNGA – LA PREVISIONE DEL SEGRETARIO DELLA NATO, JENS STOLTENBERG: “LA RUSSIA CERCA DI CONGELARE IL CONFLITTO PER RIPRENDERSI E LANCIARE UNA NUOVA OFFENSIVA LA PROSSIMA PRIMAVERA. NON CI SONO CONDIZIONI ORA PER I NEGOZIATI. È L’UCRAINA CHE DEVE DECIDERE I TERMINI E I TEMPI DELLE NEGOZIAZIONI” – GLI AMERICANI PROVANO (ANCORA) A FAR ABBASSARE LA CRESTA A ZELENSKY. IL SEGRETARIO DI STATO USA, BLINKEN: “NON ABBIAMO INCORAGGIATO NÉ PERMESSO AGLI UCRAINI DI COLPIRE LA RUSSIA”

1. STOLTENBERG, MOSCA CONGELA GUERRA PER OFFENSIVA PRIMAVERA

(ANSA) - "Le guerre sono difficili da prevedere". Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg all'evento Global Boardroom del Financial Times a proposito dell'ipotesi che nel corso del 2023 le forze ucraine possano riconquistare i territori occupati dalla Russia dopo il 24 febbraio. "Abbiamo previsto l'invasione lo scorso autunno: quello che vediamo ora è che la Russia cerca di congelare il conflitto per riprendersi e lanciare nuova offensiva la prossima primavera".

2. STOLTENBERG, ORA NON CI SONO LE CONDIZIONI PER I NEGOZIATI

(ANSA) - "Non ci sono condizioni ora per i negoziati perché la Russia non riconosce l'integrità territoriale dell'Ucraina. È l'Ucraina che deve decidere i termini e i tempi della negoziazioni. Ora l'Ucraina ha lo slancio ed è per questo che dobbiamo sostenerla, perché la maggior parte dei conflitti termina al tavolo negoziale ma l'esito delle trattative dipende dalle condizioni sul campo di battaglia". Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg all'evento Global Boardroom del Financial Times.

3. BLINKEN, USA NON HANNO INCORAGGIATO KIEV A COLPIRE RUSSIA

(ANSA) - "Non abbiamo né incoraggiato né permesso agli ucraini di colpire all'interno della Russia": Lo ha dichiarato il segretario di Stato americano Antony Blinken parlando ai giornalisti, come riporta il Guardian.

4. RUSSIA: GIRO DI VITE SU DISSENSO, ONG DEFINITA 'ESTREMISTA'

(ANSA) - Un tribunale di San Pietroburgo ha definito ieri "estremista" l'ong per la difesa dei diritti umani Vesná, che in questi anni ha organizzato manifestazioni pacifiche e ha assunto una posizione critica contro l'invasione dell'Ucraina da parte delle truppe russe: lo riferisce la stessa ong in un comunicato ripreso dal Moscow Times. "Abbiamo in programma di presentare ricorso contro questa decisione e di continuare a lavorare", ha detto Vesná sul suo canale Telegram, definendo "assurda" la sentenza della corte russa.

5. STOLTENBERG, NON HO INFORMAZIONI SU ATTACCHI DRONI DI KIEV

(ANSA) - "Non ho informazioni aggiuntive sull'uso dei droni da parte di Kiev, l'Ucraina si difende dagli attacchi e dai colpi alle infrastrutture civili, proprio ora che arriva l'inverno: tutto ciò mostra la brutalità della Russia e l'Ucraina ha il diritto di difendersi da questi attacchi". Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg all'evento Global Boardroom del Financial Times.

6. KIEV, I RUSSI TEMONO L'INVASIONE DI KURSK, FANNO FORTIFICAZIONI

(ANSA) - Nella regione russa di Kursk i militari stanno costruendo fortificazioni: si preparano all'"invasione" delle forze armate ucraine: lo riferisce, anche con ironia, lo Stato maggiore delle Forze armate di Kiev sottolineando che "nelle regioni di confine della Russia stanno già cominciando a capire che l'operazione speciale' è andata fuori controllo. Lo riporta Unian.

Nel report della mattina, lo Stato maggiore rende noto che nella regione russa di Kursk ci sono voci e timori "sull'invasione delle forze armate ucraine sullo sfondo dell'aumento delle perdite subito dall'esercito di Mosca". "Inoltre, a causa delle informazioni sulle perdite umane, la guerra in Ucraina è sempre meno supportata dalle giovani generazioni di russi".

7. PAPA,IN UCRAINA SI RIPETE QUANTO ACCADUTO IN STERMINIO EBREI

(ANSA) - "Lunedì scorso il Centro per le Relazioni Cattolico-Ebraiche dell'Università Cattolica di Lublino ha commemorato l'anniversario dell''Operazione Reinhardt'. Essa, durante la Seconda Guerra Mondiale, ha provocato lo sterminio di quasi due milioni di vittime, soprattutto di origine ebraica. Il ricordo di questo orribile evento susciti in tutti noi propositi e azioni di pace. E la storia si ripete, si ripete, vediamo adesso cosa succede in Ucraina. Preghiamo per la pace". Lo ha detto papa Francesco nell'udienza generale, salutando i pellegrini polacchi.

"Domani è una bella giornata, ricorre la Solennità dell'Immacolata Concezione: con lo sguardo rivolto alla Vergine Maria, siate sempre audaci nel promuovere i valori dello spirito. A Lei, madre dolcissima, chiediamo di essere conforto per quanti sono provati dalla brutalità della guerra, specialmente per la martoriata Ucraina. Preghiamo per questo popolo martire che sta soffrendo tanto", ha detto quindi il Pontefice nel saluto finale ai fedeli italiani

